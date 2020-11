TORONTO, le 17 nov. 2020 /CNW/ - (TSX: CHP.UN) - La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « Fiducie ») a annoncé aujourd'hui que la Bourse de Toronto (« TSX ») avait approuvé un avis qu'elle avait déposé faisant part de son intention de présenter une offre publique de rachat dans le cours normal des activités.

L'avis de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités prévoit que Propriétés de Choix peut, durant la période de 12 mois s'amorçant le 19 novembre 2020 et prenant fin le 18 novembre 2021, acheter jusqu'à 25 846 904 unités de fiducie de Propriétés de Choix (« unités »), ce qui représente environ 10 % du fonds public des unités, dans le cadre d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités par l'intermédiaire de la TSX ou par d'autres systèmes d'échange. En date du 6 novembre 2020, Propriétés de Choix avait 326 941 663 unités en circulation. En fonction du volume des opérations quotidiennes moyen de 469 982 durant les six derniers mois, les achats quotidiens seront limités à 117 495 unités, exception faite des rachats de blocs.

L'achat d'unités sera effectué dans le cadre d'opérations sur le marché libre à la TSX ou par l'entremise de systèmes de négociation parallèles. De plus, Propriétés de Choix pourra conclure des contrats d'achat à terme ou des contrats de swap liés à des unités qui pourront être réglés par règlement physique, par règlement en espèces ou par une combinaison de ces modes. Le prix à terme sera fondé sur la valeur marchande, le rendement en dividendes et les taux d'intérêt du marché. Propriétés de Choix pourra également acheter des unités par l'entremise d'accords privés ou de programmes de rachat d'actions si elle obtient une ordonnance d'exemption d'offre publique de rachat lui permettant d'aller de l'avant avec de tels achats. Tout achat d'unités effectué par le biais d'accords privés ou en vertu de programmes de rachat d'actions peut se faire moyennant un escompte par rapport au cours existant comme le prévoira l'ordonnance d'exemption d'offre publique de rachat pertinente.

Les décisions concernant la synchronisation des futurs achats d'unités seront fondées sur les conditions du marché, du cours des actions et d'autres facteurs. Propriétés de Choix peut choisir de suspendre ou d'abroger son offre publique de rachat dans le cours normal des activités en tout temps. Les unités achetées en vertu de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités seront annulées ou utilisées en conjonction avec les programmes d'encouragement au règlement fondé sur l'équité de la Fiducie. Propriétés de Choix croit que le cours du marché des unités pourrait être tel que leur achat pourrait constituer une utilisation attrayante et appropriée des fonds sociaux. Propriétés de Choix pourrait également se servir de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités pour acquérir le nombre d'unités qui sont émises en vertu de l'exercice des options afin de contrebalancer l'effet dilutif des options qui ont été exercées. Conformément à sa précédente offre publique de rachat dans le cours normal des activités, en vertu de laquelle Propriétés de Choix a reçu de la TSX l'autorisation d'acheter jusqu'à 25 856 839 unités pour la période du 19 novembre 2019 au 18 novembre 2020, Propriétés de Choix a acheté 160 946 unités par le biais d'achats sur le marché libre à la Bourse de Toronto et dans d'autres systèmes de négociation à un prix moyen pondéré de 14,72 $.

De temps à autre, lorsque Propriétés de Choix ne dispose pas d'informations non publiques importantes à son sujet ou au sujet de ses valeurs, elle pourra mettre sur pied un plan prédéfini avec son courtier pour permettre l'achat de parts de fiducie à des moments où la société ne serait ordinairement pas active sur le marché en raison de ses propres périodes d'interdiction de négociation internes et de règles de prévention des délits d'initiés. De tels plans mis sur pied par le courtier de Propriétés de Choix seront adoptés conformément aux exigences des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières.

Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Propriétés de Choix, une fiducie de placement immobilier canadienne prééminente diversifiée, est le propriétaire, le gestionnaire et le développeur d'un portefeuille immobilier de haute qualité composé de 725 propriétés totalisant 66,1 millions de pieds carrés de surface commerciale utile. Ce portefeuille regroupe des immeubles de commerce de détail loués en majeure partie à des détaillants de biens de première nécessité, des actifs industriels, de bureau et résidentiels situés dans des marchés attrayants et propose un programme d'aménagement ambitieux. L'alliance stratégique de Propriétés de Choix avec son principal locataire, les Compagnies Loblaw Limitée, le plus important détaillant du pays, est un avantage concurrentiel clé fournissant des possibilités de croissance à long terme. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de Propriétés de Choix, à l'adresse www.choicereit.ca, et le profil d'émetteur de Propriétés de Choix à l'adresse www.sedar.com.

SOURCE Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Renseignements: Mario Barrafato, Chef de la direction financière, Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, Tél. : 416 628-7872, Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.choicereit.ca/