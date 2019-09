La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix annonce la vente d'un portefeuille de 426 M $

TORONTO, le 20 sept. 2019 /CNW/ - La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « Fiducie ») (TSX: CHP.UN) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente pour vendre un portefeuille de 30 propriétés (le « portefeuille ») dont le prix de vente totalise environ 426 millions de dollars (la « transaction ») à un tiers acquéreur. La transaction est assujettie aux conditions de clôture habituelles et devrait être conclue le 30 septembre 2019.

Le portefeuille non grevé comprend 27 propriétés commerciales autonomes et trois centres de distribution dont la durée moyenne des baux auprès des Compagnies Loblaw limitée est d'environ 12 ans. Le portefeuille est vendu à un prix légèrement supérieur à sa valeur comptable prescrite par les Normes internationales d'information financière (IFRS) et le produit de la transaction servira à rembourser la dette.

« Nous sommes heureux de pouvoir profiter de cette occasion pour recycler du capital, a déclaré Rael Diamond, président et chef de la direction. En plus de notre récente émission d'actions, cette transaction renforce d'autant plus notre bilan en nous permettant de réduire notre dette et de financer encore plus notre vaste programme d'aménagement immobilier. »

L'acquéreur pourra obtenir deux autres propriétés commerciales autonomes dont le prix de vente approximatif est de 29 millions de dollars. Si elle est effectuée, la transaction visant ces deux propriétés devrait être conclue au quatrième trimestre de 2019.

Société immobilière BMO Marchés des capitaux inc. remplit le rôle de conseiller dans le cadre de cette transaction.

Les propriétés du portefeuille sont les suivantes :

Adresse de la propriété Ville Province Catégorie d'actif 845, avenue du Pont N. Alma QC Commerce de détail 25 Savoie Ave. Atholville NB Commerce de détail 920 Victoria Ave. Brandon MB Commerce de détail 21 Davison Drive Bridgewater NS Commerce de détail 726 Principale St. Casselman ON Commerce de détail 75 Deep River Rd. Deep River ON Commerce de détail 451 Main St. Kentville NS Commerce de détail 300 Main St. E Kingsville ON Commerce de détail 166 Conception Bay Hwy. Manuels, C.B.S. NL Commerce de détail 282, rue Ouellette Marieville QC Commerce de détail 1792 Trans Canada Way SE Medicine Hat AB Commerce de détail 277 King St. Midland ON Commerce de détail 9292 County Rd. #93 Midland ON Commerce de détail 10 Deware Dr. Moncton NB Industrielle 775 Frenette Ave. Moncton NB Industrielle 1 Laurentian Ave. North Bay ON Commerce de détail 519 Main St. Powassan ON Commerce de détail 2101 Fleming Rd. Regina SK Industrielle 342, rue Temiscouata Rivière-du-Loup QC Commerce de détail 612 Main St. Sauble Beach ON Commerce de détail 480, boul. Sainte-Anne Ste-Anne-des-Plaines QC Commerce de détail 5101 - 47th Ave. Stettler AB Commerce de détail 260, rue Saint Cyrille St-Raymond QC Commerce de détail 82 Lorne St. Sudbury ON Commerce de détail 1200 Main St. E. Swan River MB Commerce de détail 4524 Feeney Ave. Terrace BC Commerce de détail 100, rue des Oblats Nord Ville-Marie QC Commerce de détail 115 Souris Ave. NW Weyburn SK Commerce de détail 2270 2nd Ave. Whitehorse YT Commerce de détail 250 Old Airport Rd. Yellowknife NT Commerce de détail

Propriétés de Choix, une fiducie de placement immobilier canadienne diversifiée de premier plan, est le propriétaire, le gestionnaire et le développeur d'un portefeuille immobilier de haute qualité composé de 756 propriétés totalisant 68,0 millions de pieds carrés de surface commerciale utile. Propriétés de Choix détient un portefeuille regroupant des immeubles de commerce de détail loués en majeure partie à des locataires œuvrant dans le domaine des biens de première nécessité, des actifs industriels, de bureau et résidentiels situés dans des marchés attrayants, ainsi qu'un remarquable et vaste portefeuille de projets d'aménagement immobilier. L'alliance stratégique de Propriétés de Choix avec son principal locataire, les Compagnies Loblaw Limitée, le plus important détaillant du pays, est un avantage concurrentiel clé fournissant des possibilités de croissance à long terme. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de Propriétés de Choix, à l'adresse www.choicereit.ca, et le profil d'émetteur de Propriétés de Choix à l'adresse www.sedar.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué peut renfermer des énoncés prospectifs au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, qui reflètent les attentes actuelles de Propriétés de Choix par rapport aux événements futurs. Les énoncés prospectifs sont fondés sur différentes hypothèses et sont assujettis à des risques et impondérables, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Propriétés de Choix et qui pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Ces risques et ces impondérables comprennent notamment, mais sans s'y limiter, les facteurs décrits dans le rapport de gestion intégré à la notice annuelle et au rapport aux porteurs de titres de Propriétés de Choix du deuxième trimestre de 2019. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, Propriétés de Choix ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés en date de celui-ci et sont visés par les présentes mises en garde.

Renseignements: Rael Diamond, Présidente et chef de la direction, Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, Tél. : 416 628-7861, Courriel : rael.diamond@choicereit.ca; Mario Barrafato, Chef de la direction financière, Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, Tél. : 416 628-7872, Courriel : mario.barrafato@choicereit.ca

