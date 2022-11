MONTRÉAL, le 22 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Ce matin, la Fondation du Grand Montréal (FGM) et Centraide du Grand Montréal rendent public un nouveau rapport Signes vitaux du Grand Montréal, qui porte sur la situation du logement dans la région métropolitaine. Réalisée par l'Institut du Québec, cette étude se concentre plus spécifiquement sur la disponibilité et l'abordabilité de l'habitation pour les ménages et les familles du Grand Montréal. Le rapport inclut également une cartographie des secteurs et des groupes les plus vulnérables face à la crise du logement, qui a repris racine dans la région et partout au Québec.

Quelques constats-clés

De tous les groupes, ce sont les personnes à faible revenu, les ménages locataires, les familles monoparentales, les personnes vivant seules et celles issues des minorités visibles ou immigrantes qui font face aux défis les plus importants quant au coût du logement.

71 % des personnes à faible revenu vivant dans le Grand Montréal occupent un logement inabordable, c'est-à-dire trop cher pour leurs moyens en monopolisant plus de 30 % de leur revenu.

Le marché locatif est sous pression. Au cours des cinq dernières années, le coût moyen des logements a augmenté de 20 % dans le Grand Montréal.

Les grands logements de deux et trois chambres pour les familles se font particulièrement rares. Leur taux d'inoccupation est de 2,1 %, soit nettement sous le taux d'équilibre de 3 %.

Citations

« La crise du logement constitue un problème fondamental, qui se répercute dans toutes les facettes de la qualité de vie : sécurité, santé physique et mentale, pauvreté et isolement, sécurité alimentaire, réussite scolaire, et bien d'autres encore, explique le président-directeur général de la FGM, Karel Mayrand. Dans un contexte d'inflation élevée et avec une récession à l'horizon, encore plus de familles n'arriveront plus à joindre les deux bouts, ou risqueront même de se retrouver à la rue. Notre communauté doit agir, en partant du principe que le logement est un droit fondamental. »

« Le logement a un effet direct sur la pauvreté et l'exclusion sociale, ajoute Claude Pinard, président et directeur général de Centraide du Grand Montréal. Plusieurs personnes dans le Grand Montréal consacrent une partie trop importante de leur revenu à leur loyer. Elles le font au prix de grands sacrifices. Ces gens méritent de vivre dans la dignité; ils ont besoin d'une réponse adéquate à la crise actuelle. Cette étude met en lumière des données essentielles pour bien comprendre les nuances de la situation afin de trouver de réelles solutions. »

« L'accès à des données inédites et très détaillées, portant à la fois sur les revenus et les frais de logement des Montréalais·e·s, nous a permis d'identifier des problématiques propres aux différents quartiers et groupes de population, explique Emna Braham, directrice générale de l'Institut du Québec. Cette approche novatrice permettra de mieux cibler les actions pour venir en aide aux Montréalais·e·s qui en ont le plus besoin. »

Les faits saillants et le rapport intégral sont disponibles en accès libre sur le site web de la Fondation du Grand Montréal.

« Nous espérons que la publication de ce rapport Signes vitaux du Grand Montréal accélérera la prise de conscience des pouvoirs publics, mais aussi de l'ensemble de la collectivité, face à l'urgence de la situation. Plusieurs solutions existent, mais nous devons tous et toutes travailler de concert pour les mettre en œuvre. Trouver un logement décent pour tout le monde, c'est un projet de société ambitieux mais qui mérite qu'on s'y investisse. C'est le temps de se retrousser les manches », conclut Karel Mayrand.

À propos de la Fondation du Grand Montréal

La Fondation du Grand Montréal est au service et à l'écoute de sa communauté. En collaboration avec ses partenaires, elle mobilise les ressources philanthropiques, diffuse des connaissances et catalyse des initiatives. Ainsi, elle soutient la communauté afin de faire progresser les Objectifs de développement durable dans le Grand Montréal. La FGM aspire à une communauté exempte de pauvreté et de discrimination, où toutes et tous peuvent réaliser leur potentiel et vivre dans un environnement sain, aujourd'hui et dans l'avenir. Site web : fgmtl.org.

À propos de Centraide du Grand Montréal

Véritable acteur de changements, Centraide du Grand Montréal intervient sur le territoire de Laval, de Montréal et de la Rive-Sud. Il soutient annuellement un réseau de plus de 350 organismes et projets collectifs. Centraide reçoit l'appui d'entreprises et d'organisations, ainsi que du grand public. Il investit les fonds recueillis à la suite d'analyses des besoins réalisées dans chacun des quartiers et des communautés du territoire. Il met en place des stratégies et des actions pour briser le cycle de la pauvreté et de l'exclusion sociale afin d'améliorer les conditions de vie des personnes en situation de vulnérabilité. Plus de 800 000 personnes sont rejointes chaque année par les organismes appuyés par Centraide du Grand Montréal. Site web : centraide-mtl.org

À propos de l'Institut du Québec

L'Institut du Québec est un organisme à but non lucratif qui axe ses recherches et ses études sur les enjeux socioéconomiques auxquels le Québec fait face. Il vise à fournir aux autorités publiques et au secteur privé les outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées, et ainsi contribuer à bâtir une société plus dynamique, compétitive et prospère.

Site web : institutduquebec.ca

