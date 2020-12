VISUELS DISPONIBLES ICI

SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER, QC, le 2 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La Feuille Verte, une entreprise québécoise qui se spécialise dans la culture, la transformation et la commercialisation de chanvre local, est fière d'annoncer l'expansion de son concept Maison d'Herbes café-boutique et l'ouverture de cinq concessions à Montréal, Trois-Rivières, Lévis, Drummondville et Coaticook au cours des prochaines semaines.

La Feuille Verte commercialise les marques Maison d'Herbes, Chanv, Chempion, Crocx, Kombuchanv et Bon Vivant, ce qui représente plus de 150 produits proposés dans 1 200 points de vente au Québec. Pour gérer sa croissance et demeurer fidèle à son identité, l'entreprise mise sur l'expansion du nouveau concept Maison d'Herbes café-boutique à travers le Québec. Les cinq nouvelles concessions ouvriront à proximité des succursales de la Société québécoise du cannabis (SQDC).

Une croissance remarquable

Depuis l'ouverture du premier concept Maison d'Herbes à Drummondville en avril 2018, l'engouement pour les produits naturels à base de chanvre a connu un véritable essor. La Feuille Verte constate une hausse de ses ventes de 4 à 8 % mensuellement, même en cette période de pandémie. Durant l'été 2018, l'entreprise a acquis un nouveau complexe de 65 000 pi2 à Saint-Cyrille-de-Wendover pour sa filiale De La Ferme qui cultive le chanvre femelle afin d'y récolter les têtes florales. La Feuille Verte évalue actuellement les possibilités de commercialiser de nouveaux produits de santé naturels comprenant des cannabinoïdes sans THC et des terpènes. Ces ingrédients sont des composantes importantes des huiles essentielles sécrétées par les bourgeons des fleurs séchées. Les nouveaux produits pourraient être commercialisés prochainement.

« Maison d'Herbes est la destination au Québec pour découvrir les vertus du chanvre et plusieurs produits dérivés québécois. Des investissements d'un demi-million de dollars ont été consacrés depuis 2018 uniquement au développement de ce concept. L'ouverture de chaque concession représente des investissements de 40 000 $ à 100 000 $ pour les nouveaux propriétaires régionaux. C'est une belle opportunité pour les entrepreneurs qui souhaitent se lancer en affaires dans une industrie en pleine effervescence. Le concept peut facilement s'adapter à différents types de locaux grâce à la variété de notre offre. La Feuille Verte emploie actuellement une vingtaine d'employés et chaque nouvelle Maison d'Herbes permettra la création de trois à sept emplois. Les consommateurs recherchent activement des produits locaux, réconfortants et naturels. Nous suscitons aussi de l'intérêt à l'étranger », mentionne Dany Lefebvre, président-directeur général de La Feuille Verte.

Démocratiser le chanvre

La mission de Maison d'Herbes est de faire découvrir le chanvre sous toutes ses formes, que ce soit en ligne ou dans les cafés-boutiques. Le concept de café-boutique se veut l'endroit parfait, entre autres, pour déguster un nouveau thé ou pour tester une crème à base de chanvre. Dans une ambiance chaleureuse, le consommateur y sera accueilli par des employés qui ont reçu des formations spécifiques.

« L'industrie du chanvre accuse un retard de près de 100 ans si on la compare au soya en matière de recherche en raison d'années de prohibition. Au Canada, le chanvre est réglementé depuis 1998, on peut le cultiver avec un permis du gouvernement fédéral. D'ailleurs, La Feuille Verte s'est associée à l'UQTR en 2019 pour permettre à ses étudiants au baccalauréat en biochimie et biotechnologie de mener des recherches sur ces plantes. La culture du chanvre est écologique et les propriétés nutritives de ses graines intéressent plusieurs consommateurs », indique Claude Lafleur, président du conseil d'administration de La Feuille Verte et ancien chef de la direction de La Coop fédérée de 2005 à 2014.

La Feuille Verte désire se rapprocher de sa clientèle avec le concept Maison d'Herbes café-boutique, tel un marchand de chanvre, et mise sur les commandes pour emporter ainsi que les ventes en ligne dans les circonstances actuelles. Les entrepreneurs québécois audacieux qui aimeraient devenir propriétaires d'une concession Maison d'Herbes sont invités à visiter la nouvelle section concessions du site Internet.

À propos de La Feuille Verte

Fondée en 2004 et établie à Saint-Cyrille-de-Wendover dans le Centre-du-Québec, La Feuille Verte est la plus grande entreprise québécoise qui se spécialise dans la culture et la transformation du chanvre québécois ainsi que dans la commercialisation de produits dérivés. L'entreprise commercialise les marques Maison d'Herbes, Chanv, Chempion, Crocx, Kombuchanv et Bon Vivant, ce qui représente plus de 150 produits proposés dans 1 200 points de vente au Québec et en ligne. Pour obtenir plus d'information, visitez le www.lafeuilleverte.ca.

À propos de Maison d'Herbes

Maison d'Herbes est un concept de café-boutique qui se spécialise dans la vente de produits qui met à l'honneur le chanvre : aliments, boissons santé, vêtements, soins corporels et produits pour animaux. Elle offre ses thés de marque Maison d'Herbes, mais également plusieurs autres produits de santé naturels. Maison d'Herbes a vu le jour à Drummondville en 2018 et comptera sept concessions au Québec dès le début de l'année 2021. Pour en savoir davantage, visitez le www.maisondherbes.com.

