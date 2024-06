La Fête nationale du Québec, les 23 et 24 juin 2024

MONTRÉAL, le 22 juin 2024 /CNW/ - À quelques jours des festivités, le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ), en partenariat avec le gouvernement du Québec, invite le public à prendre part aux milliers d'activités offertes dans le cadre de la fête nationale, sous le thème « Retrouvons-nous à la belle étoile ». Le porte-parole Benoît McGinnis, joint sa voix à la fête et convie les Québécoises et les Québécois à participer nombreux aux différents événements.

Les grands spectacles du 23 et 24 juin

Dans la Capitale-Nationale, c'est un rendez-vous le dimanche 23 juin sur la scène principale des plaines d'Abraham dès 18 h 30, avec le mythique groupe rock Zébulon. Le quatuor livrera une prestation à ne pas manquer en première partie du Grand spectacle de la fête nationale, pour débuter en force 2 jours de célébrations dans la ville de Québec. Le très attendu Grand spectacle de la fête nationale suivra, sous la direction musicale d'Antoine Gratton. Mara Tremblay et ses invités Marie-Annick Lépine, Patrice Michaud, Paul Daraîche, Les Louanges, Ariane Roy, Waahli, Beatrice Deer, Matiu, Laurence Nerbonne, Mitsou, et Galant, tu perds ton temps soulèveront la foule en interprétant des succès populaires revisités dans un esprit festif. La complicité sera le mot d'ordre pour cette 190e édition de la fête nationale, qui prendra la forme de retrouvailles à la belle étoile. À cette pléiade de gens de talent s'ajouteront 14 autres artistes, dont une troupe de 6 danseuses et danseurs, des musiciennes et des musiciens de haut calibre, DJ Montana, des choristes et la présence du porte-parole Benoît McGinnis. Ce dernier livrera le traditionnel discours patriotique dans une version unique, à l'image de sa personnalité généreuse et rassembleuse. Le lendemain, de 10 h à 15 h, jeunes et moins jeunes sont invités à l'événement familial Croquez dans la Fête, qui aura lieu à la place George-V, à Québec. Du pavoisement sera distribué gratuitement en matinée, à temps pour la cérémonie protocolaire où plusieurs dignitaires prendront la parole dès 10 h 30. Un hommage au drapeau sera préparé et récité par la poète Erika Soucy. La population est conviée à un pique-nique animé dès 11 h, auquel prendront part La famille Aucoin, le Trio Chant d'Elles et le magicien Jean Deshaies. Les gens peuvent apporter leur lunch. Des camions-restaurants seront sur place, ainsi que des kiosques de producteurs agroalimentaires locaux. Pour tout savoir, rendez-vous au fetenationale.quebec/capitale-nationale.

Le 23 juin également, Corneille, Gab Bouchard et Claudie Létourneau seront de la fête au grand spectacle de Gatineau, qui se tiendra dans le secteur piétonnier de la rue Laval. La programmation de l'événement de l'Outaouais est disponible ICI .

À Montréal, le Grand spectacle se déroulera au parc Maisonneuve le 24 juin et les artistes réunis pour l'occasion vous feront vivre un moment des plus festifs. Animé par Pierre-Yves Lord, le Grand spectacle accueillera sur scène Claude Dubois, Roxane Bruneau, Patsy Gallant, Queenie, Daniel Lavoie, Kanen, Éléonore Lagacé, Judi Richards, Fouki, et Le Vent du Nord. De plus, le défilé sera de retour dans sa formule déambulatoire. Le départ se fera à 13 h 30 à l'angle de la rue Rachel et de la rue Molson et l'arrivée au parc Maisonneuve est prévue aux environs de 15 h. Pour tout savoir sur le spectacle et le défilé prévus à Montréal, rendez-vous au fetenationale-montreal.qc.ca .

Des centaines de fêtes pour tous les goûts

En plus des grands spectacles, des centaines d'événements seront présentés ailleurs au Québec le 23 juin. Notons, entre autres, la présence des Paul Piché à Gaspé, Dumas et Marilyne Léonard à Longueuil, Michel Rivard à L'Assomption, Quebec Rednock Bluegrass Project à Val-d'Or, ainsi que Zachary Richard, Ariane Moffatt, Galaxie, Laurence Jalbert, Qualité Motel et plusieurs autres à Laval. Le 24 juin, la fête nationale se poursuit avec une grande variété de spectacles et plusieurs artistes en prestation partout au Québec : Marjo à Sherbrooke, Bleu Jeans Bleu à Longueuil, Martin Deschamps et Michel Pagliaro à Châteauguay.

Il y a plus de 650 sites de fête partout au Québec. Pour tout savoir, visitez programmation.fetenationale.quebec. Le public est également invité à suivre les activités sur les réseaux sociaux Facebook , Twitter , Instagram et TikTok.

Partenaires de la fête nationale

C'est en partenariat avec le gouvernement du Québec que les célébrations de la fête nationale peuvent être organisées aux quatre coins du Québec. Nous le remercions de sa confiance renouvelée afin de faire de la Fête un moment précieux pour toutes les Québécoises et tous les Québécois. Merci également à notre présentateur officiel Hydro-Québec, sans qui il n'y aurait pas d'électricité dans l'air. Nous remercions notre Grand partenaire, la Confédération des syndicats nationaux, le maillon fort du syndicalisme québécois depuis 1921. Finalement, nous levons notre verre à notre partenaire majeur, la SAQ, qui rend nos rassemblements encore plus festifs et mémorables !

SOURCE Fête nationale du Québec

Mouvement national des Québécoises et Québécois, Yann Godbout, directeur des communications, [email protected], 514 984-7080 ; Renseignements et entrevues : Karine Cousineau Communications ; 514 979-4844 | [email protected]