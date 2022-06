LA FÊTE NATIONALE DANS LA CAPITALE, LE 23 JUIN DÈS 15H

Célébrons le grand retour des festivités dans la capitale sous le thème Notre langue aux mille accents!

QUÉBEC, le 2 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ), fier coordonnateur de la Fête nationale depuis 1984, en partenariat avec le gouvernement du Québec, est heureux de dévoiler la programmation des célébrations qui se dérouleront dans la capitale, du 23 au 25 juin prochain. Pour débuter les festivités en grand, l'avenue de la Grande-Allée sera piétonne et sera animée dès 15h par la fanfare Kumpa'nia et les artistes du cirque Flip Fabrique, qui déambuleront sur l'artère commerciale jusqu'à 18h. Les festivités se poursuivront sur les Plaines dès 18h30, avec l'énergique Pépé et sa guitare et le charismatique Marco Calliari. Les deux hommes offriront une prestation de 90 minutes en revisitant les classiques d'ici. Une première partie à ne pas manquer qui donnera certainement envie aux spectateurs de chanter et swingner comme jamais!

Par la suite, le Grand spectacle prendra son envol sous le thème « Notre langue aux mille accents », sous la direction musicale d'Antoine Gratton et mettra en vedette Salebarbes, Richard Séguin, Marjo, Sara Dufour, Florent Vollant, Mélissa Bédard, Jérôme 50, Laura Niquay, Breen Leboeuf, Scott-Pien Picard et Lou-Adriane Cassidy accompagnés par un groupe de musiciennes. Plusieurs surprises seront également au rendez-vous afin de faire vivre aux spectateurs quelques moments de nostalgie. Les artistes offriront un spectacle rassembleur, accessible et festif, en interprétant les succès populaires de leur répertoire, en partie salebarbisés pour l'occasion. De nouvelles installations scéniques permettront également une proximité entre les artistes et le public.

C'est l'inimitable Marc Labrèche, porte-parole 2022, qui nous fera l'honneur de livrer le discours patriotique, rédigé par sa plume et celle de sa complice, l'autrice Rafaëlle Germain.

« La fête nationale, c'est le moment où le Québec parle d'une seule voix pour afficher l'amour de sa culture, de son histoire et de sa langue. Cette année particulièrement, j'invite les citoyens à célébrer leur Québec. Grâce à la diffusion du spectacle en différé sur les ondes de Télé-Québec, tous les Québécois pourront assister à ce rendez-vous annuel. Ces festivités sont tout indiquées pour nous réunir et afficher notre fierté d'être Québécois. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Après une pause de deux ans, nous avons tous hâte d'assister au Grand spectacle de la Fête nationale et aux festivités qui l'entourent. Les Québécois profiteront d'une foule d'activités qui animeront notre Capitale-Nationale pour souligner la fête du Québec dans toute sa richesse. Je remercie le Mouvement national des Québécoises et des Québécois d'organiser ces célébrations, qui feront vibrer notre région dès le 23 juin prochain. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

L'équipe de PR3 médias, sous la direction artistique de Daniel Laurin et de Karine Arsenault, est ravie de participer à la réalisation de cette soirée haute en émotions. « C'est avec enthousiasme et fébrilité que nous travaillons avec l'équipe du MNQ, afin d'offrir aux spectateurs une soirée qui saura ravir jeunes et moins jeunes. », a affirmé Daniel Laurin, directeur artistique.

Partenaires du Grand spectacle de la Fête nationale dans la capitale

Cette grande fête dans la capitale ne pourrait avoir lieu sans le soutien indéfectible de précieux partenaires, dont le Gouvernement du Québec et la Ville de Québec. Un merci spécial à notre présentateur officiel Hydro-Québec, sans qui la Fête ne serait pas ce qu'elle est. Merci également à la SAQ, partenaire majeur, et au Réseau Rythme FM pour son implication à titre de partenaire média. Nous remercions également le Secrétariat à la Capitale-Nationale du Québec, les neuf microbrasseries du Collectif La Blonde d'Abraham, la Commission des champs de bataille nationaux, la Caisse de dépôt et placement du Québec, la CSQ, la CSN, le Fairmont Le Château Frontenac, partenaire hôtelier et Pepsi Alex-Coulombe.

Pour la première fois, le Grand spectacle de la Fête nationale sur les plaines d'Abraham obtiendra la certification carboneutre. La carboneutralité de la Fête nationale est rendue possible grâce à Hydro-Québec. Nous tenons à remercier également Écocup, la Caisse de dépôt et placement du Québec, la CSQ, la CSN et le Réseau de transport de la Capitale (RTC) qui rendent notre virage vert possible.

Un merci tout spécial à Télé-Québec, fidèle diffuseur du Grand spectacle, qui présentera le spectacle sur ses ondes, en différé dès 21 h 30 le 23 juin, et en rediffusion le 25 juin à 21 h 30. Merci enfin au Journal de Québec, qui s'associe une fois de plus à la Fête nationale en publiant le 18 juin prochain un cahier de programmation dévoilant les événements qui se tiendront du 23 au 25 juin dans la capitale et dans tout l'est du Québec.

POUR TOUT SAVOIR

Programmation complète dans la capitale : fetenationale.quebec/capitale-nationale

Facebook : facebook.com/LaFetenationaleduQuebec

Twitter et Instagram : @fetenationale (mot-clic #fetenationale)

Cahier de programmation du Journal de Québec : Samedi 18 juin 2022

Le Grand spectacle de la Fête nationale dans la capitale est diffusé en différé à 21h30 sur les ondes de Télé-Québec et sur telequebec.tv. En rediffusion le 25 juin à 21 h 30.

Le Grand spectacle de la Fête nationale dans la capitale est également diffusé sur tout le réseau Rythme FM, M FM 102,9 et sur le FM93 dès 21h30.

Horaire du RTC : https://www.rtcquebec.ca/horaires-et-trajets/horaires-des-bus/tous-les-parcours

SOURCE Mouvement national des Québécoises et Québécois

Renseignements: Source : Mouvement national des Québécoises et Québécois : Sophie Lemelin, gestionnaire Communications et Marketing, 514 527-9891 poste 312, [email protected] ; Renseignements : Comm. Julie, Julie Morin, relations de presse, 418 931-7231, [email protected]