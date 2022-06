LA FÊTE NATIONALE DANS LA CAPITALE, DU 23 AU 25 JUIN

Retour du lever du drapeau et des Sentiers de la fierté nationale

QUÉBEC, le 2 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le 24 juin 2022 dès 11h, dans le cadre de la Fête nationale du Québec dans la capitale, le Mouvement national des Québécoises et Québécois invite la population à une cérémonie du lever et de salut au drapeau au parc de l'Amérique-Française à Québec. À cette occasion, dix fleurdelisés sur mâts seront déployés simultanément. Des dignitaires prendront ensuite la parole et l'activité se conclura avec la prestation musicale d'Andréanne A. Mallette jusqu'à 13h. Apportez votre pique-nique, vos chaises et vos couvertures et profitez de ce beau moment en famille ! Enfin, le MNQ invite la population à venir vivre l'effervescence de la Fête nationale sur plusieurs grandes artères de la ville, dont les avenues Cartier et Grande-Allée, qui seront pavoisées aux couleurs du Québec jusqu'au 26 juin.

LES SENTIERS DE LA FIERTÉ NATIONALE

Imaginés pas la Compagnie Laroche-Francoeur, en collaboration avec la Commission de la capitale nationale du Québec et le Musée de la civilisation, les Sentiers de la fierté nationale, liés à l'histoire de la capitale, se dérouleront les 24 et 25 juin de 13h à 17h à la place de Canotiers, rue Dalhousie. Les Sentiers, regroupés en un seul endroit cette année, permettront aux familles d'accéder facilement aux capsules, mais également à l'animation théâtrale qui sera offerte sur place. Des jeux et devinettes feront également partie des Sentiers. Venez à la rencontre des fabuleux personnages historiques qui ont marqué Québec au fil du temps.

Tout au long du sentier, les participants seront invités à repérer l'indice et à remplir le formulaire de participation à l'adresse fetenationale.quebec/capitale/sentiers et ainsi courir la chance de gagner un panier cadeau d'une valeur de 650$ composé de produits 100% québécois (liste des prix disponible sur le fetenationale.quebec ). De plus, le Musée de la civilisation offre un rabais de 15%, les 24 et 25 juin, sur les admissions générales sous présentation du coupon disponible à la place des Canotiers.

Partenaires de l'événement

La Fête nationale du Québec tient à remercier les partenaires financiers qui ont rendu possible cette édition et principalement le gouvernement du Québec. Un merci particulier à Hydro-Québec, présentateur officiel de la Fête nationale 2022. Merci aussi au Secrétariat à la Capitale-Nationale du Québec, à la Ville de Québec et à la SAQ. Soulignons enfin l'implication du Musée de la civilisation du Québec et de la Commission de la capitale nationale du Québec.

