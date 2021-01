MONTRÉAL, le 20 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Espace pour la vie est fier de présenter la 21e édition de la Fête des semences de Montréal, organisée par Cultiver Montréal, le réseau des agricultures montréalaises. Cette année, plus que jamais, Espace pour la vie et Cultiver Montréal ont à cœur de faire rayonner les semencier.ère.s ainsi que le patrimoine végétal du Québec ! Cette année, la Fête des semences s'est donc réinventée avec une programmation 100% virtuelle. On pourra y découvrir les coulisses de nos semencier.ère.s et s'approvisionner en semences du terroir via leurs boutiques en ligne.

La planification de la saison horticole débute dès le 3 février avec la Fête des semences qui offre la possibilité de rencontrer plus d'une vingtaine de semencier.ère.s et fournisseurs de produits et services horticoles québécois.e.s ! Cette édition virtuelle propose une programmation des plus intéressantes offrant des occasions de rencontres et d'apprentissages. Les participant.e.s pourront prendre part à une table ronde, deux conférences portant sur les réalités diversifiées de nos semencier.ères afin de mieux comprendre le merveilleux chemin de la semence à l'assiette, puis à sept Foires aux questions collectives pour échanger avec des expert.e.s et autres passionné.e.s, ou tout simplement pour écouter ! De plus, il sera possible de se procurer des produits en consultant la cartographie des semencier.ère.s et producteurs de services horticoles participants, disponible en ligne et facilement accessible sur le site web de Cultiver Montréal.

Quand Du mercredi 3 février 2021, dès 19 h

Au dimanche 7 février 2021, 21 h



Où bit.ly/FêteDesSemences

Informations importantes :

Rendez-vous sur bit.ly/FêteDesSemences pour avoir accès à tous les liens des événements virtuels.

pour avoir accès à tous les liens des événements virtuels. La p rogrammation est gratuite (sauf pour la formation identifiée ci-bas).

(sauf pour la formation identifiée ci-bas). Toutes les transactions pour l'achat de semences et produits horticoles se feront uniquement sur les sites officiels des exposants disponibles via cultivermontreal.ca/la-fete-des-semences

disponibles via Consultez une cartographie des semencier.ères et fournisseurs de produits et services horticoles sur cultivermontreal.ca/la-fete-des-semences

PROGRAMMATION GRATUITE

Retrouvez tous les liens de connexion ici : bit.ly/FêteDesSemences

Mercredi 3 février

Table-ronde de lancement : Dans les coulisses de la production et de la mise en valeur des semences locales

19 h - 20 h 30 | Avec Jean-Nick Trudel de l'Association des marchés publics du Québec, Isabelle Paquin du Jardin botanique de Montréal et Jane Rabinowicz de Sème l'Avenir.

Jeudi 4 février

Foire aux questions

18 h - 19 h 30 | Espace de discussion : venez rencontrer Daniel Brisebois de la Ferme coopérative Tourne-sol, Manish Kushwaha de Gaïa Organic Seeds et Mélanie Chapleau des Jardins de la Gaillarde.

Vendredi 5 février

Foire aux questions

18 h - 19 h 30 | Espace de discussion : venez rencontrer Catherine Sylvain et Isaac Veilleux du Potager ornemental de Catherine, Audrey Fontaine de Jardins La brouette et Olivier Légaré de Les semences du batteux.

Samedi 6 février

Foires aux questions

10 h - 11 h 30 | Espace de discussion : venez rencontrer Catherine Gagnon-Mackay et Yves Gagnon de Semences du Portage, Ariane B. Louis-Seize et Roby Gobeil de Jardin les vie-la-joie, Jean-Philippe Alie de Les fraises alpines l'Ouvre-Coeur.

13 h - 14 h 30 | Espace de discussion : venez rencontrer Kélanie Chapdelaine Lavoie de Les Jardins Féconds de Kélanie, Catherine Wallenburg de Semences nordiques, Jean-François Lévêque de Jardins de l'Écoumène

15 h - 16 h 30 | Espace de discussion : venez rencontrer Trevor Manning de Semis Urbains, Geneviève Bessette de La shop agricole et Carole-Anne Lapierre et Alejandra Perez de Ça Pousse! et Le Dépôt.

Conférence : Vers un nouveau terroir québécois, une semence à la fois

19 h - 20 h 30 | Par Daniel Brisebois de la Ferme coopérative Tournesol.

Dimanche 7 février

Foires aux questions

10 h - 11 h 30 | Espace de discussion : venez rencontrer Clémence Ballet de Partage ta terre, Teprine Baldo de Semences le Noyau / Zombie Seeds et Patrice Fortier de La Société des plantes.

13 h - 14 h 30 | Espace de discussion : venez rencontrer Martin Boisvert de Néo-Terra, Geoffroy Renaud-Grignon de Champignons Maison et Francis Cardinal de Mon Jardin Espace pour la vie.

Conférence : Être semencier en milieu nordique - Le cas des Jardins de l'Écoumène

19 h - 20 h 30 | Par Jean-François Lévêque des Jardins de l'Écoumène.

FORMATION ($)

Jeudi 4 février

Formation : Semences et variétés adaptées - Volet maraîchage

10 h - 15 h | Formation pour jardinier.e.s aguerri.e.s de Sème l'avenir

Tarif : 38,15$

Achetez vos billets sur https://bit.ly/3se3voJ

À propos

Les origines

Nous soulignons avec fierté que cet événement est issu du mouvement communautaire de l'agriculture urbaine à Montréal. Fondé par les organismes Action communiterre et le Dépôt centre communautaire d'alimentation en 2000 puis porté par l'organisation de solidarité Alternatives en 2017, l'événement est maintenant entre les mains de Cultiver Montréal, le réseau des agricultures montréalaises.

Commanditaires

Nous tenons à souligner la générosité de nos commanditaires Or, soit l'Association des Marchés Publics du Québec (AMPQ), de la Ferme coopérative Tournesol et des Jardins de l'Écoumène.

Cultiver Montréal est le réseau multisectoriel des agricultures urbaines du Grand Montréal. Force pivot entre ses membres, les grandes instances politiques et les montréalais.e.s, Cultiver Montréal œuvre au développement d'une ville durable, résiliente et nourricière.

Espace pour la vie regroupe sur un même site le Biodôme, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces quatre institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe muséal en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles créent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

@EspacePourLaVie @CultiverMontreal #FêteDesSemences

