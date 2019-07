La fermeture des magasins de Maison Éthier : Une occasion exceptionnelle de réaliser des économies sur des meubles et des électroménagers de haute qualité

Avec la disponibilité immédiate d'un inventaire de plus de 25 millions de dollars à ses deux magasins, Maison Éthier dit adieu à la région; la cour autorise Tiger Capital Group à remplir les commandes en attente de livraison suite à l'application de la Loi sur les arrangements avec les créanciers.

MONTRÉAL, le 2 juillet 2019 /CNW/ - Maison Éthier va offrir des rabais de liquidation sur tous les meubles, matelas, tapis, accessoires de décoration et électroménagers lors de la vente de fermeture qui commencera dès vendredi à ses magasins de Saint-Basile-le-Grand et de Saint-Jean-sur-Richelieu. La succursale torontoise de Tiger Capital Group administrera la vente au nom du détaillant qui est en affaires depuis plus de 35 ans, ce dernier ayant obtenu l'autorisation de la cour le 6 juin sous l'égide de la Loi sur les arrangements avec les créanciers.

La cour a autorisé Tiger Group à porter assistance à Maison Éthier afin de remplir les commandes de consommateurs en attente de livraison a noté le contrôleur nommé par le tribunal, M. Stéphane De Broux du bureau montréalais de KPMG. } Les ressources financières de Tiger alliées à ses profondes racines dans l'industrie du meuble, permettront à Maison Éthier de finaliser rapidement les commandes des consommateurs ayant effectué un dépôt~ a-t-il souligné. } C'est une excellente nouvelle~.

La vente de fermeture aura lieu au 267, boul. Sir-Wilfrid-Laurier à Saint-Basile-le-Grand ainsi qu'au 126, rue Jacques-Cartier Nord à Saint-Jean-sur-Richelieu.

} Cette vente de fermeture représente une occasion exceptionnelle pour les gens qui habitent la grande région de Montréal ~ a affirmé M. Mark Bannon, Directeur des solutions meubles au Tiger Capital Group. } Plus de 120 des marques les plus prestigieuses de meubles, matelas, électroménagers, tapis et outdooring seront offertes avec des escomptes de liquidation~.

La cour a également autorisé l'ajout d'un inventaire spécial d'éléments neufs d'une valeur de plusieurs millions de dollars qui seront offerts à des prix de liquidation a noté M. Bannon. } Il s'agit de marchandises de haute qualité - un assortiment complet de meubles de salon, de chambre à coucher, de salle à manger, de meubles d'appoint, de mobilier transformable et de meubles en cuir ainsi que des matelas et des tapis ~ a avancé M. Bannon.

Tous les items en vente aux deux magasins seront disponibles pour ramassage ou livraison immédiate.

} Il n'y aura aucun délai ou commande spéciale lors de cette vente ~ a confirmé M. Bannon. } Tout ce qui se trouve dans les très grandes salles d'exposition bien aménagées de Maison Éthier doit être vendu~.

Le magasin principal de Maison Éthier à Saint-Basile-le-Grand a une surface de démonstration de 150 000 pieds carrés et un entrepôt de 70 000 pieds carrés. Le magasin original situé à Saint-Jean-sur-Richelieu a une surface combinée de 75 000 pieds carrés.

Les deux magasins offrent des items pour toutes les pièces d'une maison. Maison Éthier a également longtemps été la destination de choix des Montréalaises et des Montréalais à la recherche d'un mobilier de qualité ainsi que de laveuses, sécheuses, poêles, réfrigérateurs et autres électroménagers à la fine pointe de la technologie a souligné M. Bannon. } Maison Éthier est un magasin en lien avec la communauté qui offre une vaste gamme de produits pour tous les goûts et tous les budgets~ a-t-il poursuivi. } Mais sa force demeure son emphase sur les produits d'une qualité variant de moyen à haut de gamme. Tous les Montréalais trouveront leur compte lors de cette vente~.

De sérieuses difficultés concurrentielles liées aux conditions économiques continuent de bouleverser l'industrie du meuble et ont poussé Maison Éthier à faire application à la Loi sur les arrangements avec les créanciers le 15 novembre dernier a ajouté M. Bannon. } Le commerce électronique, les changements générationnels et la prolifération des chaînes d'escompte de masse créent des remous concurrentiels sur l'ensemble du marché nord-américain ~ a-t-il précisé. } Chez Tiger nous sommes quotidiennement témoins de cette situation et nous travaillons d'arrache-pied afin d'aider les détaillants en bonne ou moins bonne posture à y faire face~.

Durant la vente, les magasins de Maison Éthier seront ouverts de 9H à 18H du lundi au mercredi, de 9H à 21H les jeudis et vendredis, de 9H à 17H les samedis et de 11H à 17H les dimanches.

