La fermeture des groupes de francisation : les organismes communautaires font partie de la solution !

MONTRÉAL, le 26 nov. 2024 /CNW/ - Les organismes communautaires réagissent à la fermeture des groupes de francisation imposée par les nouvelles règles budgétaires du ministère de l'Éducation du Québec (MEQ), affirmant être « prêts à faire partie de la solution ».

À la suite des annonces de fermeture de classes de francisation dans de nombreux centres de services scolaires à travers le Québec, le Regroupement des organismes en francisation du Québec (ROFQ) exprime ses préoccupations et souligne l'importance cruciale des cours de francisation pour l'intégration des personnes immigrantes.

Le ROFQ souligne que l'apprentissage du français est essentiel pour s'intégrer et participer pleinement à la société québécoise. Cependant, les récentes fermetures de classes affectent un grand nombre de personnes immigrantes.

De nombreux nouveaux arrivants ne pourront pas bénéficier de services en francisation en raison des fermetures, ce qui préoccupe profondément les organismes communautaires engagés dans l'accueil des nouveaux arrivants.

Pour les nouveaux arrivants, les organismes communautaires représentent un milieu naturel où ils profitent non seulement des cours de français, mais aussi d'une panoplie de services d'intégration sociale et professionnelle pour une intégration harmonieuse et réussie à la société d'accueil.

Les organismes souhaitent donc annoncer leur disponibilité à contribuer à la solution en ouvrant davantage de classes pour accueillir les personnes immigrantes qui n'ont pas accès à des groupes de francisation. Ces personnes qui se retrouvent sans soutien dans leur parcours de francisation représentent une priorité pour nos organismes.

À propos du ROFQ

Le Regroupement des organismes en francisation du Québec a pour mission de soutenir, promouvoir et défendre les intérêts de ses 60 organismes membres qui œuvrent à l'intégration sociolinguistique des nouveaux arrivants. Pour plus d'informations, consultez : https://www.rofq.org/.

