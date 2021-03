La Fédération maritime du Canada appelle à un règlement dans le Port de Montréal

MONTRÉAL, le 8 mars 2021 /CNW Telbec/ - La simple menace d'un arrêt de travail par les débardeurs du Port de Montréal oblige les importateurs et les exportateurs d'Amérique du Nord à détourner de grandes quantités de marchandises vers d'autres destinations, ce qui cause déjà des perturbations majeures dans les chaînes d'approvisionnement, constate la Fédération maritime du Canada. La Fédération souligne que les dommages aux économies locales, provinciales et du pays seront considérables et ne peuvent survenir à un pire moment, considérant les enjeux et les défis logistiques soulevés par la livraison de fournitures et d'équipements médicaux en cette période critique de la pandémie. L'organisme est également préoccupé par le fait qu'une fois que les chaînes logistiques auront été réorganisées ailleurs, autour d'autres pôles, incluant ceux aux États-Unis, il sera difficile de rétablir les arrangements en place dans le Port de Montréal. La Fédération croit qu'une grève dans le port aura des conséquences néfastes et aux effets prolongés. Elle encourage tous les intervenants à mettre en œuvre tous les efforts nécessaires à l'obtention d'un règlement. Le temps presse.

La Fédération maritime du Canada est le porte-parole des armateurs, opérateurs de navires transocéaniques et des agents maritimes transportant les importations et exportations du Canada à destination et en provenance de ports d'outremer. Ses membres œuvrent dans tous les secteurs du transport maritime international, incluant la marchandise en vrac solide et liquide, les conteneurs, ro/ro et navires de croisière.

