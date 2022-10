LA FÉDÉRATION DES POURVOIRIES DU QUÉBEC FÉLICITE MME MAÏTÉ BLANCHETTE VÉZINA, MME CAROLINE PROULX ET M. BENOIT CHARETTE POUR LEUR NOMINATION AU CONSEIL DES MINISTRES

QUÉBEC, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ) félicite la sélection de la nouvelle ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Maïté Blanchette Vézina, de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx puis celle du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette, au sein du Conseil des ministres québécois.

« Nous souhaitons offrir toutes nos félicitations à Mme Blanchette Vézina et M. Charette en ce jour de constitution du Conseil des ministres. Dans son objectif de protection de ses territoires de pourvoiries, menacés par l'industrie d'exploitation forestière, la FPQ réitère son engagement ferme à travailler avec ces deux titulaires dans le but de protéger et de mettre en valeur le patrimoine forestier et afin que soit adoptée une modification au Règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'État intégrant la notion de plan d'aménagement forestier durable pour chaque pourvoirie élaboré en concertation en fonction des spécificités de chacune », affirme M. Bruno Caron, président du conseil d'administration de la Fédération des pourvoiries du Québec.

Interpellée à ce sujet lors de la plus récente campagne électorale, la CAQ affirmait qu'elle comprend que l'industrie de la pourvoirie « est préoccupée par la planification des activités de foresterie de manière non durable pour les pourvoiries, et cela tant en regard des coupes forestières que du réseau routier. Elle ajoutait par ailleurs que « les pourvoiries sont des intervenants de premier plan et des acteurs incontournables de la forêt et qu'ils continueront d'être entendus et consultés ». De leur côté, les trois partis qui forment l'opposition se sont tous engagés à réviser ce régime forestier défavorable pour les pourvoiries.

À l'heure actuelle, un grand nombre de pourvoiries se voient littéralement perdre du terrain au profit du développement de chantiers et de superficies rendus disponibles aux bénéficiaires de garanties d'approvisionnement. Une harmonisation rapide et effective est de mise, par une modification réglementaire prévoyant un plan d'aménagement durable pour chaque territoire de pourvoirie.

« Ce que nous proposons au gouvernement du Québec, c'est de contribuer à la vitalité des régions du Québec en diversifiant et en augmentant l'activité économique et l'entrée d'argent frais. L'aménagement durable des territoires de pourvoirie permettra par ailleurs d'offrir à nos 520 000 clients du Québec et de l'étranger une vitrine internationale des pratiques forestières durables québécoises dans laquelle il est possible de maintenir un milieu forestier de haute qualité pour la pratique d'activités touristiques en milieu naturel. À cet égard, nous en profitons pour féliciter Mme Caroline Proulx qui a été reconduite dans ses fonctions de ministre du Tourisme. Par le passé, celle-ci a déjà reconnu et soutenu les pourvoiries comme un des secteurs phares de l'offre touristique québécoise », conclut M. Bruno Caron, président du conseil d'administration de la Fédération des pourvoiries du Québec.

La Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ) est un organisme à but non lucratif reconnu par le gouvernement du Québec, regroupant quelque 330 pourvoiries ayant en commun un profond attachement à la nature québécoise et le désir de la mettre en valeur, tout en favorisant son accès au public. Ce vaste réseau touristique représente la plus importante offre d'hébergement et de services en milieu naturel au Québec, tant pour les amateurs de chasse et pêche que pour les familles.

