LA FÉDÉRATION DES POURVOIRIES DU QUÉBEC FÉLICITE LE NOUVEAU GOUVERNEMENT DE LA COALITION AVENIR QUÉBEC ET RAPPELLE SES PRIORITÉS EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT FORESTIER DURABLE

QUÉBEC, QC, le 4 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ) félicite le nouveau gouvernement du Québec, choisi par les électeurs québécois le 3 octobre dernier. Au terme de cette campagne de plus d'un mois, la FPQ souhaite également mettre en valeur la participation de tous les candidats à l'élection, qui ont activement mis l'épaule à la roue à la vie démocratique québécoise de par leur écoute et leur engagement dévoué.

« Nous souhaitons offrir nos plus sincères félicitations à M. François Legault pour sa réélection à la tête d'un second gouvernement majoritaire. En prévision de la nomination de son conseil des ministres, la Fédération des pourvoiries du Québec profite de l'occasion pour réitérer qu'elle est une alliée du gouvernement dans ses objectifs d'accès à la nature pour les Québécois dans toutes les régions et de mise en valeur de la pratique de la chasse et de la pêche au Québec. Nous sommes impatients de mettre la main à la pâte et de contribuer à l'atteinte de ces objectifs communs », affirme M. Bruno Caron, président du conseil d'administration de la Fédération des pourvoiries du Québec.

Au cours de cette campagne électorale, la FPQ a sollicité les cinq principaux partis politiques afin qu'ils s'engagent clairement à assurer une planification forestière durable des territoires des pourvoiries et à permettre une cohabitation harmonieuse avec l'industrie forestière, et cela tant vis-à-vis des coupes forestières que du réseau routier implanté.

En réponse, la Coalition avenir Québec a formellement reconnu les préoccupations de la FPQ concernant la planification des activités de foresterie de manière non durable et déclaré que les gestionnaires de pourvoiries sont des intervenants de premier plan et des acteurs incontournables de la forêt.

Dans la dernière année, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a malheureusement posé un geste décisif et insoutenable dans certaines régions en ajoutant en continu toujours plus de chantiers et de superficies rendus disponibles aux bénéficiaires de garantie d'approvisionnement (BGA) tout en faisant l'économie d'une harmonisation préalable, ce qui illustre bien le fait que la prise en compte des pourvoiries n'était manifestement pas au radar des priorités. La FPQ rappelle que ce sont plus de 400 entreprises de pourvoiries réparties sur le territoire du Québec qui sont impactées par cette situation qui s'aggrave d'année en année.

Succinctement, la FPQ demandait aux partis de s'engager à :

Procéder à la mise en place dès aujourd'hui des trois conditions de base pour renouer avec une approche durable; soit un taux de récolte durable appliqué pour chaque pourvoirie, une planification conjointe par pourvoirie du réseau routier à utiliser et un accès à des ressources professionnelles propres aux pourvoiries; Procéder à une modification du Règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'État afin d'introduire des références propres aux pourvoiries visant à assurer le maintien des conditions favorisant le développement de leurs activités; Procéder dès que possible à l'inclusion dans la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier des conditions à même d'assurer l'aménagement durable des territoires de pourvoiries et leur prise en compte dans les multiples orientations forestières actuelles et futures.

Fédération des pourvoiries du Québec

La Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ) est un organisme à but non lucratif reconnu par le gouvernement du Québec, regroupant quelque 330 pourvoiries ayant en commun un profond attachement à la nature québécoise et le désir de la mettre en valeur, tout en favorisant son accès au public. Ce vaste réseau touristique représente la plus importante offre d'hébergement et de services en milieu naturel au Québec, tant pour les amateurs de chasse et pêche que pour les familles.

