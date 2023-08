La Fédération de la police nationale tiendra son gala inaugural en l'honneur des membres de la GRC décédés

REGINA, SK, le 29 août 2023 /CNW/ - Le vendredi 8 septembre 2023, la Fondation de bienfaisance de la Fédération nationale de police organisera son premier gala de financement à l'hôtel Saskatchewan, à Regina, en l'honneur de nos extraordinaires membres de la GRC et de leurs familles. Compte tenu du trop grand nombre de décès de policiers en service survenus au cours de la dernière année, le travail de la Fondation de bienfaisance des FPN visant à soutenir les familles de nos membres décédés est plus important que jamais. L'organisation de ce gala inaugural s'inscrit dans l'objectif plus large de la Fondation de bienfaisance de collecter des fonds pour fournir des soins continus aux familles, un soutien à l'éducation des jeunes et un accès à des programmes de santé mentale pour les membres de la GRC et leurs familles pour les années à venir.

"Nous espérons ne jamais voir un autre membre mourir, mais nous savons qu'il s'agit d'une question de temps et non de probabilité. La mise en place de ce fonds permet de soutenir nos membres et leurs familles au moment où ils en ont le plus besoin", a déclaré Kevin Halwa, président de la Fondation de bienfaisance de la Fédération nationale de la police.

La FPN est également ravie d'accueillir le célèbre communicateur canadien Michael Landsberg en tant qu'orateur principal du gala, ainsi qu'un invité musical spécial, Colin James, éminent artiste de blues rock canadien. Parmi les invités des secteurs privé et public, citons le lieutenant-gouverneur de la Saskatchewan, Russ Mirasty, le commissaire de la GRC, Mike Duheme, le commissaire adjoint et commandant de la Saskatchewan, Rhonda Blackmore, et la maire de Regina, Sandra Masters.

Pour en savoir plus sur la Fondation de bienfaisance de la Fédération de la police nationale, consultez https://npf-fpn.com/fr/npfbf-gala/.

À propos de la Fondation de bienfaisance de la Fédération de la police nationale :

La Fondation de bienfaisance de la FPN a été créée en 2020 et a reçu le statut d'organisme de bienfaisance en mars 2021. Elle a pour but d'aider les familles des membres décédés au travail, hors travail et actifs de la FPN.

La Fondation fournit un soutien financier immédiat et d'autres formes d'aide à la famille d'un membre actif décédé, offre un financement postsecondaire aux étudiants qui souhaitent faire carrière dans le domaine de la sécurité publique et gère les dons du public et des membres pour soutenir les familles des membres décédés de la FPN.

Pour en savoir plus : https://npf-fpn.com/fr/fondation-de-bienfaisance/

