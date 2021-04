OTTAWA, ON, le 16 avril 2021 /CNW/ - Le président de la Fédération de la police nationale, Brian Sauvé, a fait la déclaration suivante, au sujet de la décision du gouvernement du Manitoba de donner la priorité à l'accès aux vaccins contre la COVID-19 pour les membres de la GRC :

« La Fédération de la police nationale remercie la province du Manitoba d'avoir donné la priorité des vaccins contre la COVID-19 aux premiers intervenants, la police et nos plus de 1 000 membres manitobains. C'est la seule façon d'assurer la sécurité de nos membres et des collectivités qu'ils desservent.

Nous remercions également les collectivités des Premières Nations d'avoir donné la priorité à nos membres alors que leurs collectivités recevaient des vaccins.

Nos membres fournissent des services essentiels de police provinciaux, municipaux et de Premières nations partout au Manitoba, et, trop souvent, n'ont pas la possibilité d'assurer une distanciation physique appropriée lorsqu'ils interagissent avec le public, ce qui entraîne de multiples cas de contacts étroits chaque jour. Concrètement, cela signifie qu'ils sont souvent plus à risque de contracter la COVID-19, et d'exposer d'autres, y compris leurs communautés et leurs familles.

Autrement dit : la protection de nos membres contribue à protéger tous les Manitobains."

À propos de la Fédération de la police nationale

La Fédération de la police nationale (FPN) a été accréditée à l'été 2019 pour représenter environ 20 000 membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en service au Canada et à l'étranger. Il s'agit du plus important organisme canadien de relations de travail dans la police et le deuxième en importance en Amérique du Nord. La FPN constitue la première association nationale indépendante à représenter les membres de la GRC.

La FPN vise à améliorer la sécurité de la population canadienne en négociant sa première convention collective pour les agents de la GRC ainsi qu'à accroître les ressources, à améliorer le matériel et la formation et à obtenir des mesures de soutien additionnelles pour nos membres, qui composent avec un sous-financement depuis bien trop longtemps. L'augmentation des ressources et du financement de la GRC contribuera à une plus grande sécurité et à une meilleure qualité de vie des collectivités grandes ou petites que la GRC sert, partout au Canada.

Pour en savoir plus : https://npf-fpn.com/fr/accueil/

Suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter, et Instagram

SOURCE Fédération de la police nationale

Renseignements: Karen Cook, Directrice, Communications, [email protected], 604-551-9074

Liens connexes

npf-fpn.com