La Fédération contribue au fonds d'accès à la justice de la très honorable Beverley McLachlin

OTTAWA, le 10 sept. 2019 /CNW/ - La Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada (la Fédération) est heureuse d'annoncer une contribution de 250 000 $ à un fonds établi en l'honneur de l'ancienne juge en chef du Canada Beverley McLachlin. Ce fonds d'accès à la justice permettra d'accorder des subventions à de bonnes causes ou à des projets utiles qui pourraient aider concrètement à atténuer la crise de l'accès à la justice au Canada.

L'objectif principal du fonds sera de soutenir financièrement les projets et les programmes novateurs ayant pour but d'améliorer l'accès à la justice en matière civile et familiale. L'ancienne présidente de la Fédération, Sheila M. MacPherson, est membre fondatrice du conseil de direction de ce fonds.

« L'accès à la justice est un dossier important qui préoccupe tous les intervenants du système juridique, et prendre des mesures pour régler ce problème est une priorité stratégique de tous les membres de la Fédération, les ordres professionnels de juristes », affirme le président de la Fédération, Ross Earnshaw.

« La Fédération a déjà contribué à de bonnes causes liées à l'accès à la justice, notamment le financement d'une recherche menée par le Comité d'action national sur l'accès à la justice en matière civile et familiale et le financement du lancement d'un projet pilote en vue d'une plateforme de règlement de différends en ligne en Nouvelle-Écosse », ajoute le président de la Fédération.

Le don de 250 000 $ de la part de la Fédération émane des membres de la profession juridique et de la magistrature provinciale et fédérale qui ont participé aux colloques de formation permanente en droit de la Fédération au fil des ans. La contribution provient des réserves du colloque national sur le droit criminel et du colloque national sur le droit de la famille, les plus importants programmes de perfectionnement professionnel au Canada pour les avocats et les juges dans les domaines du droit criminel et du droit de la famille.

La Fédération est l'organisme coordonnateur national des 14 ordres professionnels de juristes du Canada qui ont le mandat, en vertu de la loi de leur province ou territoire, de réglementer les 125 000 avocats du pays, les 3 800 notaires du Québec et les 10 500 parajuristes autorisés de l'Ontario dans l'intérêt du public. La Fédération se prononce également sur des dossiers essentiels à la préservation du droit du public à une profession juridique indépendante et à la protection du privilège du secret professionnel du juriste, ainsi que sur d'autres questions qui se rapportent à l'administration de la justice et la primauté du droit.

