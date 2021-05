OTTAWA, ON, le 31 mai 2021 /CNW Telbec/ - Les entrepreneurs et chefs d'entreprise noirs peuvent, dès aujourd'hui, soumettre leur application pour un financement jusqu'à concurrence de 250 000$ par le biais de la Fédération africaine canadienne pour l'économie « FACE », organisme mandaté par le gouvernement du Canada pour la gestion d'un fonds dédié qui s'inscrit dans le programme fédéral de l'entrepreneuriat noir, tel qu'annoncé aujourd'hui à Ottawa par le Premier ministre du Canada, le Très honorable Justin Trudeau, l'Honorable Mary Ng, ministre de la Petite entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, de Greg Fergus, Secrétaire parlementaire du Premier ministre, du Président du Conseil du trésor et du ministre du Gouvernement numérique et président du Caucus des parlementaires noirs.

Ce fonds, de 291,3 millions de dollars (33,3 M$ provenant du gouvernement fédéral et 130 M$ provenant de la Banque de développement du Canada (BDC) et 128 M$ provenant de la Banque Royale du Canada, Groupe Financier BMO, Banque Scotia, CIBC, Banque Nationale du Canada, TD, Vancity et Alterna Savings ) permettra aux entrepreneurs noirs d'avoir accès à un support financier pour mieux se positionner et assurer leur succès dans la relance économique du pays post-pandémie.

Des discussions sont d'ailleurs en cours avec plusieurs institutions financières afin qu'elles puissent, elles aussi, participer au fonds de prêts au courant des prochains mois.

« L'annonce d'aujourd'hui est un exemple éloquent de ce que nous sommes en mesure d'accomplir lorsque l'on se mobilise et que l'on conjugue nos efforts. En moins d'un an, nous avons réussi collectivement à mettre sur pied un programme majeur pour accompagner nos entrepreneurs d'un océan à l'autre dans une perspective de proximité, d'accessibilité et d'adaptabilité. Il s'agit d'un grand jour pour la lutte au racisme systémique et pour la levée des barrières économiques auxquelles la communauté noire fait face. Nous plantons aujourd'hui des graines ouvrant les portes aux opportunités et nous les nourrirons à toutes les étapes pour les voir enfin éclore » a déclaré Tiffany Callender, Présidente directrice générale de FACE.

« La mise en œuvre du Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires est un gain historique pour ce qui est du soutien aux propriétaires d'entreprise et aux entrepreneurs noirs, qui pourront ainsi plus facilement démarrer leur entreprise, la faire croître et la faire prospérer au Canada et à l'étranger. Le Fonds de prêts est un volet important du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, le premier programme du genre au Canada; et il va aider à réduire les obstacles que doivent surmonter les propriétaires d'entreprise et les entrepreneurs noirs pour voir accès à un financement. Notre gouvernement est fier de travailler avec FACE et avec d'autres chefs de file de la communauté noire afin de poursuivre les efforts visant à éliminer le racisme systémique visant les Canadiens de race noire » a déclaré l'Honorable Mary Ng, Ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations et du Commerce international.

« Au nom de toutes les organisations fondatrices de la Fédération africaine canadienne de l'économie, je souhaite exprimer ma fierté quant au travail accompli au profit de la communauté noire. » a déclaré M. Louis-Edgar Jean-François, Président du conseil d'administration de FACE. « Les talents, les ambitions et la détermination des entrepreneurs noirs pourront être propulsés grâce à un programme de financement qui leur est exclusivement dédié. C'est un pas majeur vers la reconnaissance de l'apport de la communauté noire dans son ensemble à la prospérité canadienne » a conclu le Président du conseil d'administration de FACE, M. Louis-Edgar Jean-François.

Comment soumettre sa candidature ?

Les entrepreneurs noirs peuvent soumettre, dès aujourd'hui, leurs demandes de prêts à travers la plateforme BOBi accessible à partir du site internet facecoalition.com. Ils sont invités à avoir minimalement leur numéro d'entreprise, leurs états (ou projections) financiers(ères) ainsi qu'un plan d'affaires.

À propos de FACE

La Fédération africaine canadienne de l'économie est une coalition d'organisations dirigées par des noirs et qui se consacrent à stimuler la croissance économique en passant par la création de richesse générationnelle pour les Canadiens d'ascendance africaine. En 2020 FACE a été mise sur pied comme réponse aux besoins des entrepreneurs noirs économiquement touchés par les conséquences de la pandémie.

Les organisations fondatrices de FACE incluent le Africa Center, Black Business Initiative, Black Business and Professional Association, l'Association de la communauté noire de Côte-des-Neiges ainsi que le Groupe 3737.

FACE est ancrée dans l'engagement de ses organisations fondatrices qui synthétise plus de 100 ans d'expérience au service des Canadiens noirs avec passion, respect et intégrité.

