MONTRÉAL, le 4 oct. 2023 /CNW/ - La Fédération africaine canadienne de l'économie(FACE) félicite l'honorable Greg Fergus pour son élection historique à la présidence de la Chambre des communes du Canada. Cette réalisation marque une étape importante dans l'histoire du Canada, alors que M. Fergus devient le premier député noir à occuper ce poste estimé.

Greg Fergus est depuis longtemps un pionnier et un champion de l'égalité et de l'inclusion en politique canadienne. Son dévouement et son engagement indéfectible à promouvoir les intérêts de la communauté noire au Canada sont vraiment dignes d'éloges. En tant qu'ancien président du Caucus des employés fédéraux noirs, M. Fergus a joué un rôle déterminant dans la création et le lancement du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires (PECN) qui a déjà commencé à avoir un impact significatif sur le paysage économique du Canada.

Le PECN témoigne de sa vision d'un Canada plus équitable et plus prospère. Il offre un soutien et des possibilités essentiels aux entrepreneurs et aux entreprises noirs, en s'attaquant aux obstacles systémiques et en favorisant un environnement où l'innovation et la croissance économique peuvent prospérer au sein de la communauté noire. L'initiative du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires a commencé à habiliter les entrepreneurs noirs, à créer des emplois et à stimuler le développement économique à l'échelle nationale.

« La nomination historique de Greg Fergus au poste de président de la Chambre des communes du Canada témoigne de son leadership exemplaire, de son dévouement envers le service public et de son engagement indéfectible envers la diversité et l'inclusion. Non seulement sa nomination brise-t-elle des obstacles, mais elle est aussi une source d'inspiration pour d'innombrables personnes de divers milieux, ce qui nous rappelle les possibilités illimitées au sein des institutions démocratiques du Canada », a déclaré Tiffany Callender, chef de la direction de FACE.

En tant qu'organisation vouée à la promotion de l'autonomisation économique et de l'équité au sein de la communauté afro-canadienne, FACE salue la remarquable réalisation de M. Fergus et se réjouit à l'idée de travailler avec lui dans son nouveau rôle. Nous sommes convaincus que son mandat en tant que président continuera de promouvoir les valeurs de diversité, d'inclusion et de prospérité économique pour tous les Canadiens.

À PROPOS DE FACE

FACE est une organisation nationale bilingue sans but lucratif dirigée par des Noirs qui met à la disposition de la communauté noire du Canada des ressources et des connaissances susceptibles d'accroître la création de richesse pour les Canadiens d'origine africaine. En partenariat avec le gouvernement fédéral du Canada, FACE a créé en 2021 un programme de fonds de prêts pour les entrepreneurs noirs afin d'aider les propriétaires d'entreprises noires à avoir accès à des investissements en capital, à un fonds de roulement ou à des ressources commerciales supplémentaires pour leur expansion.

