19 millions de dollars en prêts approuvés pour les entrepreneurs noirs au Canada ainsi que l'accès à une multitude de ressources, de séries Masterclass et de conseils financiers

TORONTO, le 31 mai 2022 /CNW/ - La Fédération Africaine Canadienne de l'Économie (FACE), une organisation à but non lucratif qui, en partenariat avec le gouvernement du Canada, a créé le premier fonds de prêt pour l'entrepreneuriat noir pour aider les propriétaires d'entreprises noires à accéder à des prêts, des investissements en capital et à des ressources supplémentaires célèbre son premier anniversaire. Depuis son inauguration, FACE a levé 160 millions de dollars en prêts, dont 130 millions de dollars auprès de la Banque de développement du Canada (BDC), et approuvé 19 millions de dollars en prêts, s'affirmant comme un catalyseur de la création de richesse générationnelle noire et de l'autonomisation des entrepreneurs noirs canadiens.

« Atteindre cette étape est un moment charnière dans l'entrepreneuriat noir », déclare Tiffany Callender, directrice générale de FACE. « Reconnaissant les obstacles défavorables auxquels sont confrontés les entrepreneurs noirs, le travail que nous effectuons à FACE est essentiel pour fournir des voies solides d'investissement en capital et de littératie financière aux propriétaires d'entreprises noires, partout au Canada. Sur la voie à suivre, nous sommes impatients de poursuivre notre mission visant à donner aux entrepreneurs noirs la sécurité économique, les ressources et la confiance nécessaires pour établir une présence plus puissante dans le paysage commercial canadien.

Grâce au programme de prêt de FACE, les entrepreneurs peuvent avoir accès à jusqu'à 250 000 $, ainsi qu'à une multitude d'avantages supplémentaires. Au cours de la dernière année, FACE a cultivé des relations avec de multiples partenaires de l'écosystème, fourni des conseils d'experts et des opportunités de réseautage immersif pour créer l'une des plateformes les plus innovantes et interactives qui favorise la vitalité de l'entrepreneuriat noir au Canada. De plus, il a également organisé plusieurs masterclasses avec des institutions mondialement respectées comme Deloitte, Equifax et BDC, pour doter les entrepreneurs noirs d'outils financiers clés pour accéder au financement et atteindre leurs objectifs professionnels.

«Cela a été une année d'écoute, d'apprentissage et de pivotement pour améliorer continuellement l'accès au Programme pour l'Entrepreneuriat des Communautés Noires et l'impact de celui-ci», a déclaré Laura Didyk, vice-présidente, Diversité des clients, BDC. "Nous sommes fiers de soutenir FACE dans cette aventure et nous sommes impatients de soutenir et d'inspirer de nombreux autres propriétaires d'entreprises noires."

FACE a soutenu les propriétaires d'entreprises noires dans un éventail d'industries, couvrant la mode et le design, la beauté, la technologie, l'immobilier et l'industrie alimentaire et des boissons, pour n'en nommer que quelques-uns. Un exemple de réussite financée par FACE est l'équipe mari et femme Stevens Charles et Myriam Jean-Baptiste, les co-fondateurs de LS Cream, qui ont poursuivi la croissance de leur entreprise primée de liqueur à la crème avec l'aide des fonds obtenus. à travers FACE.

«Nous savons tous que le financement est toujours le plus gros obstacle dans les entreprises, mais particulièrement pour les entrepreneurs noirs», déclare Jean-Baptiste, fondateur de LS Cream. "Pour eux [FACE] vient non seulement nous aider financièrement mais aussi nous donner les ressources pour nous améliorer et augmenter nos connaissances financières, c'est incroyable. L'industrie de l'alcool n'est pas une industrie facile à naviguer, mais avec le soutien de FACE, nous avons pu raconter notre histoire et cela nous a énormément aidés »

Pour plus d'informations sur FACE, veuillez visiter : https://facecoalition.com/

À propos de FACE

La Fédération Africaine Canadienne de l'Économie est une coalition d'organisations dirigées par des Noirs qui se consacrent à stimuler la croissance économique et à créer de la richesse générationnelle pour les Canadiens d'ascendance africaine. En 2021, FACE a été lancé pour répondre aux besoins des propriétaires d'entreprises et des entrepreneurs noirs qui ont été économiquement dévastés pendant la pandémie.

SOURCE Fédération Africaine Canadienne de l'Économie

Renseignements: mperium Stratégies, (514) 804-6182