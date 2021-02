MONTRÉAL, le 25 févr. 2021 /CNW/ - La Fédération Africaine Canadienne de l'Économie (F.A.C.E.), une coalition d'éminents organismes canadiens de soutien aux entreprises et aux communautés noires, est heureuse que le gouvernement du Canada ait choisi son organisation pour soutenir l'avancement des propriétaires d'entreprises et des entrepreneurs noirs du Canada par la prestation et le codéveloppement du Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires.

L'honorable Mary Ng, ministre de la Petite entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, a annoncé aujourd'hui que les demandes pour le Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires devraient être acceptées dès mai 2021. Le gouvernement du Canada contribuera jusqu'à près de 30 millions de dollars au Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires. Le gouvernement du Canada s'est également associé à un groupe d'institutions financières canadiennes qui contribueront à hauteur de 128 millions de dollars supplémentaires.

F.A.C.E., un regroupement d'organisations de soutien entrepreneurial à but non lucratif dirigés par des Noirs, soit l' Africa Centre , la Black Business Initiative (BBI), la Black Business and Professional Association (BBPA), l'association de la communauté noire de Cote des Neiges (ACN CDN)et le Groupe 3737 , est impatiente d'aller de l'avant, car elle estime que cet investissement est vital et arrive à un moment critique pour les entrepreneurs et propriétaires d'entreprises noirs qui sont touchés de manière disproportionnée par la pandémie.

Le ministre Ng a déclaré : "Nous sommes heureux de travailler avec F.A.C.E. pour la mise en œuvre du programme de prêts pour l'entrepreneuriat communautés noires. C'est une autre étape importante dans notre travail continu pour lutter contre le racisme systémique subi par les propriétaires d'entreprises et les entrepreneurs noirs. Ce fonds de prêt sera essentiel pour aider les propriétaires d'entreprises et les entrepreneurs noirs à obtenir le soutien financier dont ils ont besoin pour pouvoir démarrer, développer et faire croître leurs activités au Canada et dans le monde entier".

Les recherches montrent que l'accès au financement pour lancer ou développer leur entreprise est l'un des principaux obstacles auxquels sont confrontés les entrepreneurs et propriétaires d'entreprises noirs. Une étude récente Black Business and Professionals Association (BBPA) comparant les expériences de ses membres et celles de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) montre que l'impact de la COVID sur les propriétaires d'entreprises noires est plus prononcé. Seulement 10 % des entreprises appartenant à des Noirs continuaient leurs opérations normalement, contre 20 % des entreprises membres de la FCEI et 80 % des entreprises membres de BBPA ont déclaré ne pas avoir de liquidités, contre 30 % des membres de la FCEI.

"Alors que les petites et moyennes entreprises et les entrepreneurs indépendants du Canada ont été confrontés à des enjeux significatifs, notamment des licenciements et fermetures pendant la pandémie, les entrepreneurs noirs sont confrontés à un fardeau encore plus lourd, en partie à cause de l'inégalité structurelle, de la discrimination et de l'accès aux soutiens nécessaires", a déclaré Tiffany Callender, PDG de la F.A.C.E. "L'accès à ces prêts aidera non seulement à soutenir les propriétaires d'entreprises et les entrepreneurs noirs, mais aussi à créer des emplois et à soutenir leurs familles, leurs communautés et l'économie canadienne".

Alors que le pays se tourne vers une reprise post-pandémique, il est essentiel que les voix des Canadiens noirs soient mieux prises en compte dans les décisions politiques et économiques et que les obstacles structurels tels que le racisme anti-noir et les enjeux d'accès aux capitaux soient abordés. Le programme du gouvernement du Canada pour l'entrepreneuriat des Noirs, qui comprend le Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat communautés noires, est un pas important vers la création de changements et l'offre de possibilités plus inclusives aux propriétaires d'entreprises et aux entrepreneurs noirs d'un océan à l'autre.

"Le Fonds de prêt pour l'entrepreneuriat des communautés noires est une étape importante pour faciliter l'accès à des capitaux, l'innovation et la création d'emplois pour les entrepreneurs noirs du Canada, a déclaré Louis-Edgar Jean-François, CPA, CA, président du Conseil d'administration et trésorier de la Fédération Africaine Canadienne de l'Économie (F.A.C.E.). "Cela permet non seulement de niveler les opportunités, mais aussi de soutenir la croissance des petites et moyennes entreprises dirigées par des Noirs et de les développer au Canada et à l'étranger. Nous sommes très heureux de nous associer au Gouvernement du Canada et à certaines des principales institutions financières canadiennes pour mettre en place le Fonds de prêt pour l'entrepreneuriat des communautés noires."

À propos de la F.A.C.E :

F.A.C.E est une coalition composée de plusieurs organisations commerciales et communautaires noires de premier plan, qui ont une expérience collective de 100 ans au service des communautés commerciales noires canadiennes :

SOURCE Fédération Africaine Canadienne de l’Économie (F.A.C.E.)

Renseignements: Agence BrandEQ Media Contact : Fédération afro-canadienne d'économie (F.A.C.E.), Nadine Spencer, [email protected], p.416 281 1515