OTTAWA, ON, le 12 avril 2024 /CNW/ - La Fédération canadienne des municipalités (FCM) accueille favorablement le Plan du Canada sur le logement. L'initiative aidera grandement à soutenir la population, incluant les personnes les plus vulnérables. Cela se fera en facilitant l'offre de nouveaux logements aux Canadiennes et Canadiens et en fournissant plus d'un milliard de dollars en aide supplémentaire pour lutter contre l'itinérance.

Ce nouveau plan fédéral comprend un milliard de dollars de plus pour le programme Vers un chez-soi et 250 millions de dollars pour répondre aux besoins liés à la question pressante des campements temporaires. Le gouvernement s'engage également à prolonger le Programme d'aide provisoire au logement et à travailler avec tous les ordres de gouvernement pour trouver des solutions à long terme afin de prévenir l'itinérance chez les demandeurs d'asile. Cette annonce répond directement aux demandes de la FCM visant à relever les plus grands défis nationaux.

« Aujourd'hui, nous voyons un pas en avant prometteur dans la lutte contre les crises du logement et de l'itinérance qui touchent trop de Canadiennes et de Canadiens », a déclaré le président de la FCM, Scott Pearce.

Les investissements dans le logement et les infrastructures doivent faire partie d'un plan de croissance. Dans le but de construire les 5,8 millions de logements dont le pays aura besoin d'ici 2030 selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), il faut renouveler les infrastructures existantes et en construire de nouvelles.

« Les municipalités collaboreront avec tous les ordres de gouvernement pour augmenter l'offre de logements. Nous accueillons favorablement les nouvelles initiatives des gouvernements fédéral et provinciaux. Cela dit, nous ne percevons qu'environ 10 cents de chaque dollar d'impôt pour faire les investissements nécessaires dans les infrastructures, qui sont pour la plupart du ressort des municipalités et essentielles aux efforts de construction de logements », a déclaré Mike Savage, maire de Halifax et président du caucus des maires des grandes villes.

La FCM se réjouit également que l'on reconnaisse qu'il est crucial d'investir dans les logements hors marché afin que toute la population canadienne ait un logement adéquat et abordable. À l'heure actuelle, le parc de logements hors marché du pays ne constitue que la moitié de la moyenne des pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Le Canada doit accroître grandement le nombre de logements construits et possédés hors de l'offre du marché privé. L'annonce d'aujourd'hui aidera à atteindre cet objectif.

La FCM appuie l'ajout d'un milliard de dollars au Fonds pour le logement abordable, qui fait suite à l'annonce de la semaine dernière d'un investissement de 1,5 milliard de dollars dans un nouveau Fonds canadien de protection des loyers.

La semaine dernière, le gouvernement a aussi annoncé un nouveau Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement de 6 milliards de dollars pour accélérer la construction de logements. Cela comprend un financement direct de 1 milliard de dollars pour les besoins urgents en infrastructure municipale et un complément supplémentaire de 400 millions de dollars au Fonds pour accélérer la construction de logements. Ces investissements devraient faire une bonne différence sur le terrain, en particulier pour les personnes les plus vulnérables.

Comme les municipalités sont en première ligne des enjeux cruciaux comme le logement abordable et l'itinérance, la FCM exhorte le gouvernement fédéral à réunir tous les ordres de gouvernement pour discuter d'un nouveau cadre de croissance municipale qui offrirait du soutien à long terme plus efficace aux collectivités. Cela est particulièrement important en ce qui concerne la proposition de gel de trois ans des redevances d'aménagement dans certaines municipalités.

« Le moment est venu de trouver une solution audacieuse, visionnaire et pérenne aux défis que doivent relever les gouvernements municipaux. Nous sommes impatients de voir si Ottawa saisira l'occasion historique que lui offre le budget 2024 de lancer une conversation avec toutes les parties concernées dans le but d'outiller les gouvernements de proximité d'un cadre de croissance conçu pour répondre aux enjeux du XXIe siècle », a ajouté le président Scott Pearce.

En l'absence d'autres sources de revenus, les redevances d'aménagement constituent une source essentielle de financement des infrastructures publiques nécessaires à la construction de logements et au soutien de la croissance. La FCM est préoccupée par la proposition de geler les redevances d'aménagement municipales dans certaines municipalités pendant trois ans.

La FCM continuera de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement fédéral pour concevoir et mettre en œuvre les nouveaux programmes et les investissements élargis annoncés au cours des dernières semaines. Nous avons hâte de connaître les modalités de ces annonces lors du dépôt du budget 2024, le 16 avril et nous continuerons à travailler afin d'obtenir les meilleurs résultats pour les municipalités canadiennes.

La Fédération canadienne des municipalités (FCM) est la voix nationale des gouvernements municipaux. Elle compte 2 100 membres, représentant plus de 92 % de la population canadienne.

SOURCE FEDERATION CANADIENNE DES MUNICIPALITES

Renseignements: Relations avec les médias de la FCM : 613-907-6395, [email protected]