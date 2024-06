CALGARY, AB, le 6 juin 2024 /CNW/ - La Fédération canadienne des municipalités (FCM) demande au gouvernement fédéral d'agir de toute urgence pour mettre en place des mesures dont les gouvernements de proximité ont besoin pour garantir une bonne qualité de vie à la population du Canada. L'organisation a publié un rapport dans lequel elle fournit des recommandations détaillées sur les étapes à suivre pour élaborer un nouveau cadre de croissance municipale équitable et prévisible. Ce plan permettrait aux villes et collectivités d'entretenir et de construire les infrastructures essentielles dont les résidentes et résidents ont besoin au quotidien. Ces propositions garantiraient la livraison des services sur lesquels ils et elles comptent au jour le jour.

« C'est le temps de faire preuve de vision et de mettre en place des mesures transformatrices », a dit Scott Pearce, président de la FCM et maire du Canton de Gore (Qc). « Un nouveau cadre de croissance municipale permettrait notamment des meilleurs transports publics et la réduction des embouteillages. Nous pourrions créer plus de logements abordables et faciliter l'accès à la propriété. Les municipalités pourraient offrir plus d'espaces verts bien entretenus pour les familles. Nous pourrions offrir davantage de services à celles et ceux qui en dépendent quotidiennement. Notre rapport, Faire de la croissance du Canada un succès, propose une feuille de route vers un avenir meilleur pour les générations à venir ».

La FCM demande à Ottawa de s'engager lors du prochain Énoncé économique de l'automne à convoquer tous les ordres de gouvernement afin de travailler ensemble sur un nouveau cadre de croissance municipale.

L'analyse et les recommandations présentées dans le rapport de la FCM ont été élaborées au terme d'une phase de recherche approfondie pendant laquelle des données ont été recueillies auprès de spécialistes des finances publiques, de gouvernements de proximité et d'associations provinciales et territoriales de municipalités. Les informations obtenues témoignent de la nécessité croissante de trouver des solutions financières viables pour les municipalités afin d'éviter que des gens ne soient laissés pour compte.

Dans ce cadre renouvelé, la FCM souhaite notamment que les recommandations suivantes soient adoptées :

Lier les transferts fédéraux à la croissance économique en les indexant en fonction du produit intérieur brut du Canada .

. Augmenter de 2,6 milliards de dollars le transfert annuel aux municipalités. En combinant ce financement à celui du Fonds pour le développement des collectivités du Canada . Cela porterait le total des transferts fédéraux annuels à 5 milliards de dollars.

. Cela porterait le total des transferts fédéraux annuels à 5 milliards de dollars. Proposer un nouvel accord de partage des coûts avec les provinces et les territoires afin qu'un financement équivalent à la contribution fédérale de 5 milliards de dollars soit versé aux municipalités.

Permettre aux municipalités d'utiliser les fonds fédéraux à la fois pour les coûts de fonctionnement et les coûts d'immobilisations, afin qu'elles puissent donner la priorité aux projets locaux qui favorisent la croissance démographique et le développement économique.

Élaborer un plan cohérent avec tous les ordres de gouvernement pour mettre fin à l'itinérance chronique.

« Les grandes villes sont des moteurs de progrès, mais elles font face à de plus en plus de problèmes », a déclaré Mike Savage, président du caucus des maires des grandes villes et maire de la Municipalité régionale de Halifax. « Nous sommes limités par un cadre financier qui nous empêche de résoudre les enjeux de la façon requise. Les villes fournissent des infrastructures et des services essentiels, mais elles ne perçoivent que de 8 à 10 cents sur chaque dollar d'impôt. Nous avons besoin que les élues et élus fédéraux, provinciaux, territoriaux et municipaux se rassemblent à une même table dès maintenant et collaborent pour créer ce nouveau cadre de financement. Les Canadiennes et Canadiens ne peuvent plus attendre ».

La mairesse de Calgary, Jyoti Gondek, est venue appuyer ces propos en soutenant que ce cadre est crucial pour répondre à la hausse démographique sans pareille du Canada et aux phénomènes climatiques qui prennent de l'ampleur.

« Alors que les municipalités comme Calgary continuent de croître, il faut trouver les moyens d'offrir des services aux nouveaux résidentes et résidents ainsi qu'à celles et ceux qui vivent ici depuis longtemps. Pour y arriver, nous avons besoin de nouveaux outils financiers comme ceux proposés dans le cadre de croissance municipale de la FCM. Ottawa doit intervenir et veiller à ce que les gouvernements municipaux reçoivent le soutien nécessaire pour assurer le bien-être de toute la population ».

Vous pouvez téléchargez le rapport de la FCM et ses recommandations pour un nouveau cadre de croissance municipale ici : fcm.ca/faire-de-la-croissance-du-canada-un-succes

Le rapport de la FCM Faire de la croissance du Canada un succès a été rendu public dans le cadre du point de presse suivant la réunion du caucus des maires des grandes villes du pays, qui se tient en marge du congrès annuel de la FCM.

La Fédération canadienne des municipalités réunit plus de 2 100 gouvernements municipaux de tout le pays, représentant ainsi plus de 92 % des Canadiennes et Canadiens de l'ensemble des provinces et des territoires.

