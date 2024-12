La FCAAP salue la nomination de madame Martine Gosselin comme commissaire nationale aux plaintes et à la qualité des services

QUÉBEC, le 12 déc. 2024 /CNW/ - La Fédération des centres d'assistance et d'accompagnement aux plaintes (FCAAP) salue la nomination de madame Martine Gosselin à titre de Commissaire nationale aux plaintes et à la qualité des services. La FCAAP a hâte d'échanger avec madame Gosselin sur les enjeux actuels du régime d'examens des plaintes (REP).

En tant que partenaire du REP, la FCAAP offre à la nouvelle commissaire sa collaboration pour travailler, de concert, à l'amélioration de la qualité de soins et des services offerts par le réseau de la santé et des services sociaux et au respect des droits, et ce, pour le bénéfice des usagers. Cependant, la FCAAP tient également à faire part de ses attentes, quant au rôle joué par la Commissaire. Celle-ci devra :

Disposer de la marge de manœuvre suffisante pour mener à bien sa mission, notamment afin de garantir aux Commissaires aux plaintes et à la qualité des services toute l'indépendance nécessaire à leur mandat;

Être à l'écoute et partager une vision transformatrice du régime d'examen des plaintes, mais aussi inclusive de l'ensemble des partenaires en tant qu'acteurs d'un même continuum;

Avoir à cœur de faire remonter à la haute direction de Santé Québec les enjeux réels rencontrés sur le terrain par les usagers dans le réseau afin que ceux-ci soient véritablement entendus;

Valoriser le régime d'examen des plaintes comme un mécanisme au cœur de l'amélioration des services et le rendre plus uniforme sur le plan régional, tout en soutenant ardemment sa promotion, non seulement auprès du grand public, mais aussi au cœur même du réseau de la santé.

« Au cours de la dernière année, la FCAAP et le Regroupement des Commissariats aux plaintes et à la qualité des services du Québec ont travaillé conjointement et avec ardeur à renforcer les liens de collaboration entre nos organisations, dans le respect de nos prérogatives. Nous espérons que la nouvelle Commissaire nationale poursuivra sur cette lancée et sera soucieuse de travailler étroitement avec les partenaires pour moderniser le régime d'examen des plaintes et lui permettre d'être à la hauteur des attentes de la population », a déclaré Nathalie Dubois, directrice générale de la FCAAP.

