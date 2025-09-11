La FCAAP salue la nomination de madame Caroline Proulx comme ministre responsable des Aînés

QUÉBEC, le 11 sept. 2025 /CNW/ - La Fédération des centres d'assistance et d'accompagnement aux plaintes (FCAAP) salue la nomination de madame Caroline Proulx à titre de ministre responsable des Aînés. La FCAAP offre son entière collaboration à la nouvelle ministre et souhaite échanger avec madame Proulx dès que possible sur les enjeux touchant les personnes aînées, notamment en ce qui a trait aux services de soutien à domicile.

Au Québec, les CAAP sont des partenaires indispensables du régime d'examen des plaintes visant l'amélioration des services sociaux et de santé. Le rôle des CAAP est de soutenir les usagers et les usagères dans l'expression de leurs insatisfactions. Avec leur accompagnement, les CAAP sont aux premières loges des problématiques rencontrées, en particulier par les personnes aînées.

Dans ce contexte, la FCAAP invite la ministre à déposer la Politique nationale de soutien à domicile d'ici la fin 2025, tel que promis par la ministre sortante Sonia Bélanger. Ayant contribué aux consultations, la FCAAP tient à rappeler certains enjeux qui lui tiennent à cœur, notamment que :

Une vision globale des services de soutien à domicile (SAD) soit développée et que les programmes soient simplifiés, afin d'assurer un accès juste et équitable pour tous;

La nouvelle politique soit axée sur l'universalité, l'accessibilité, la gratuité et l'équité;

Les CLSC soient replacés au cœur du système, pour qu'ils constituent la porte d'entrée unique pour les services de soutien à domicile;

Les partenaires du régime d'examen des plaintes (CAAP, commissaires aux plaintes et comités des usagers) puissent disposer des ressources nécessaires leur permettant de remplir adéquatement leur mission, visant l'amélioration de la qualité des soins et des services, lorsque celle-ci fait défaut.

« La FCAAP est prête à travailler en étroite collaboration avec la nouvelle ministre Caroline Proulx. Les CAAP souhaitent que les personnes aînées du Québec puissent bénéficier des soins et des services dont elles ont besoin, quand elles en ont besoin, avec un niveau de qualité qu'elles sont en droit d'attendre, et ce, quel que soit l'endroit où elles vivent », a déclaré Nathalie Dubois, directrice générale de la FCAAP.

À propos de la Fédération des CAAP

La Fédération des centres d'assistance et d'accompagnement aux plaintes (FCAAP) regroupe les Centres d'assistance et d'accompagnement aux plaintes (CAAP), des organismes communautaires dont la mission est d'aider les usagers du réseau de la santé et des services sociaux à porter plainte lorsqu'ils sont insatisfaits des soins ou des services reçus, ainsi que les locataires en RPA qui rencontrent des difficultés avec leur bail. Elle a pour mission de représenter ses membres auprès des instances sur le plan politique, administratif et financier, de les soutenir dans le déploiement de leur mission, d'accroître leur rayonnement et de développer une expertise de contenu sur des sujets ciblés d'intérêt public en santé et service sociaux et touchant l'hébergement en RPA.

