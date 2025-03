La famille dénonce une « négligence inacceptable » dans cette tragédie mortelle

MONTRÉAL, le 28 mars 2025 /CNW/ - Daniel Roy, liquidateur de la succession de Stéphane Roy, l'ex-PDG de Savoura, annonce que la famille Roy a intenté une poursuite de 50 millions de dollars contre Robinson Helicopter Company, Inc., le fabricant américain de l'hélicoptère R44 impliqué dans l'accident survenu en juillet 2019 qui a tragiquement coûté la vie à Stéphane Roy et à son fils de 15 ans, Justin.

Stépahne Roy, tragédie Robinson R44 (Groupe CNW/Succession Stephane Roy)

La poursuite avait été initialement déposée en Californie le 8 juillet 2021. Robinson Helicopter avait demandé le transfert de l'affaire au Québec, considérant cette juridiction comme plus favorable. En janvier 2025, la Cour d'appel de Californie a statué que l'affaire se poursuivrait effectivement au Québec.

« Ma famille et moi nous irons jusqu'au bout de cette affaire, nous sommes déterminés à révéler toute la vérité sur cet événement tragique qui a coûté la vie à mon frère et à mon neveu », a déclaré Daniel Roy. « Les enquêtes menées par le Bureau de la sécurité des transports et des experts indépendants ont révélé une négligence significative de la part de Robinson Helicopter. Sans imputabilité, des tragédies comme celle-ci pourraient se reproduire. Nous avons découvert de nombreux incidents similaires impliquant des appareils Robinson. Notre mission est de mettre fin à ces tragédies évitables en demandant des comptes à Robinson. »

Rappelons que le 10 juillet 2019, Stéphane Roy et son fils ont disparu alors qu'ils revenaient d'une excursion de pêche entre père et fils à bord d'un hélicoptère de modèle Robinson R44. Leur disparition a déclenché une vaste recherche échelonnée sur deux pénibles semaines impliquant les Forces armées canadiennes, la Sûreté du Québec, la Garde côtière canadienne ainsi que des centaines de bénévoles.

« Toutes les analyses, menées par le BST et des experts indépendants, pointent vers une négligence grave de la part du fabricant de l'hélicoptère. Rien n'indique aujourd'hui qu'une telle tragédie ne puisse pas se reproduire. Un examen approfondi de Robinson Helicopter Company révèle de nombreuses tragédies impliquant des appareils Robinson similaires, y compris celui que mon frère pilotait. Plusieurs familles ont été bouleversées ce jour tragique de juillet 2019 et nous ferons tout en notre pouvoir pour mettre fin à ces tragédies causées par une négligence inacceptable », a déclaré Daniel Roy, frère et exécuteur testamentaire de la succession de Stéphane Roy.

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a enquêté, rapport qui a été publié en mars 2021 concluant que l'écrasement près du lac Valtrie, au Québec, était dû à la défaillance d'une pale du rotor principal. «La famille Roy a engagé Motley Rice, un cabinet américain de premier plan spécialisé en litiges aéronautiques, ainsi que des experts en aviation privés pour enquêter minutieusement et identifier les mesures préventives qui auraient dû être mises en œuvre pour éviter cet écrasement tragique.

Dans le cadre de la procédure au Québec, la famille Roy a retenu les services de Woods s.e.n.c.r.l., un cabinet de litige reconnu basé à Montréal.

