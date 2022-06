~ Vincenzo Guzzo lance un défi à tous les dirigeants d'entreprise de faire leur part pour soutenir les travailleurs de la santé canadiens après deux années difficiles ~

MONTRÉAL, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Fondation de l'Hôpital général juif (HGJ) est ravie d'annoncer que la famille Guzzo, représentée par Maria et Vincenzo Guzzo, fait un don transformateur de trois millions de dollars à l'hôpital pour soutenir ses travailleurs de la santé. Cette somme s'ajoute aux dons combinés s'élevant à 1,1 M$ versés précédemment par la famille Guzzo à la Fondation de l'HGJ.

Cet engagement de trois millions de dollars soutiendra plusieurs priorités de l'HGJ, notamment les initiatives de santé numérique de l'hôpital. L'HGJ compte parmi les premiers à avoir mis à profit les innovations en matière de santé numérique et sert de modèle pour les autres hôpitaux du Québec. Ses projets ambitieux nécessiteront toutefois le soutien du secteur privé et du gouvernement au cours des cinq prochaines années. Les initiatives de santé numérique transforment la manière dont l'hôpital fournit des soins au moment propice à un plus grand nombre de patients dans un environnement des plus confortables et sécuritaire, des plus appropriés et confortable, tout en optimisant l'efficacité. Le programme Hô[email protected], le Centre de commandement et le programme OROT, un incubateur de santé connectée en est des exemples.

« Je sais très bien que les industries du cinéma et de la restauration ont connu de nombreuses difficultés au cours des deux dernières années », a déclaré VINCENZO GUZZO, PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION DES CINÉMAS GUZZO. « Bien que mon secteur ait souffert de la pandémie, le système de santé a été touché beaucoup plus durement. Cette réalité m'a réellement motivé à prendre cet engagement supplémentaire en cette période cruciale de reprise économique. »

« J'appelle à tous les dirigeants du secteur privé à reconnaître la fragilité de notre système de soins de santé, et à se joindre à moi pour soutenir les hôpitaux et les travailleurs de la santé de leur région », a ajouté M. Guzzo.

« Nous sommes reconnaissants envers Vincenzo Guzzo et sa famille d'avoir reconnu les énormes avantages que nos initiatives de santé numérique peuvent apporter au bien-être de nos patients, aujourd'hui et à l'avenir », a affirmé le DR LAWRENCE ROSENBERG, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CIUSSS DU CENTRE-OUEST-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL. « Ces outils et programmes remarquables nous permettent de continuer à mettre les besoins des patients au centre de nos préoccupations et de prendre le temps d'établir des contacts personnels empreints de compassion qui sont essentiels pour offrir des soins efficaces. »

« Plus que jamais, la pandémie de COVID-19 a mis en évidence le rôle crucial que jouent les travailleurs de la santé et les hôpitaux. Puisque les gouvernements ne peuvent pas tout faire, la famille Guzzo a voulu soutenir l'HGJ avec ce don majeur en faveur de la santé numérique », a déclaré HARVEY LEVENSON, PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION de la Fondation de l'HGJ.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers Vincenzo et sa famille pour leur soutien constant à l'égard de l'HGJ et de sa Fondation, y compris pour ce don très important. Sans des dirigeants du secteur privé comme Vincenzo, nous ne serions pas l'hôpital numéro un au Québec », a déclaré Betty Elkaim, vice-présidente et directrice principale du développement de la Fondation de l'HGJ.

À PROPOS DE VINCENZO GUZZO

Juge de l'émission DRAGONS' DEN sur Radio-Canada (CBC télévision), VINCENZO GUZZO est président et chef de la direction des Cinémas Guzzo, le plus grand exploitant de cinémas indépendants au Québec et le troisième en importance au Canada. La chaîne compte 145 salles, dont neuf écrans IMAX, réparties dans dix emplacements. Bien connus pour leurs salles de cinéma et de divertissement, tous les Cinémas Guzzo ont été construits par une autre entreprise Guzzo, le Groupe Guzzo Construction Inc., ce qui en fait l'un des entrepreneurs généraux les plus prospères du Québec. En 2019, Guzzo a étendu ses activités et est devenu restaurateur. L'entreprise possède deux pizzerias italiennes de haute gastronomie et vend ses pizzas directement aux consommateurs sur le site Web LoveFoodToGo.com et dans les cinémas Guzzo. Elle s'est également lancée dans la vente au détail de produits alimentaires avec Good Pantry, [email protected], et les maïs soufflés et chocolats Mr. Sunshine.

À PROPOS DE LA FONDATION DE LA FAMILLE GUZZO

Vincenzo Guzzo est l'heureux père de cinq enfants. Lui et Maria, son épouse, sont des philanthropes renommés qui donnent généreusement à de nombreux hôpitaux. Leurs activités philanthropiques ont culminé avec la création de la Fondation de la famille Guzzo en 2007.

À PROPOS DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF

L'HGJ, qui s'est classé à maintes reprises au premier rang des hôpitaux du Québec selon Newsweek (2019, 2020, 2021, 2022), est un hôpital d'enseignement affilié à l'Université McGill qui offre des soins de courte durée et spécialisés. Depuis sa fondation en 1934, l'HGJ sert une population diversifiée de patients, indépendamment de la religion, de la langue ou de l'origine ethnique.

Avec une spécialisation en grossesses à haut risque et en soins néonataux, l'Hôpital général juif est l'établissement où se produisent le plus de naissances au Québec. De plus, ses services d'urgence sont les plus achalandés et les plus efficaces de la province. Le Centre du cancer Segal de l'HGJ est reconnu internationalement pour ses traitements et ses recherches révolutionnaires. L'Institut Lady Davis compte également parmi les plus grands et les plus influents centres de recherche au pays. L'HGJ est le principal centre hospitalier de l'autorité régionale de la santé, connue sous le nom de CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal.

À PROPOS DE LA FONDATION DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF

Depuis 1969, la mission de la Fondation de l'HGJ consiste à favoriser l'avancement des soins de santé et de la recherche médicale à l'intention des citoyens du Québec en appuyant l'HGJ de Montréal. La Fondation assure une aide essentielle à l'hôpital en vue d'accroître la qualité extraordinaire des soins offerts aux patients, de faire avancer les découvertes scientifiques et de faciliter l'acquisition d'équipement médical novateur. De concert avec des membres dynamiques de la communauté, elle est déterminée à concrétiser diverses initiatives de financement afin de faciliter l'atteinte des objectifs ambitieux de l'hôpital.

