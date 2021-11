La famille de marques Nature's Path s'agrandit!

Anita Organic Mill fait partie des minoteries et fabricants de farines biologiques les plus respectés au Canada, offrant une vaste sélection de produits de boulangerie biologiques. L'acquisition d'Anita Organic Mill s'inscrit dans la vision de Nature's Path consistant à améliorer la santé des gens et de la planète grâce aux aliments biologiques.

« Nous sommes un client d'Anita Organic Mill depuis 2015 et utilisons sa farine dans certains de nos produits les plus vendus, comme nos céréales Heritage Flakes et Flax Plus », a expliqué Arjan Stephens, directeur général de Nature's Path. « Tout au long de notre partenariat, nous n'avons cessé d'être impressionnés par la qualité de la farine d'Anita ainsi que par l'engagement sans borne de l'entreprise à ne créer que des produits biologiques. »

Depuis sa création en 1997, Anita Organic Mill est devenue l'une des minoteries et l'un des fabricants de farines complètes biologiques les plus respectés au Canada. Anita s'approvisionne en grains biologiques de première qualité auprès d'agriculteurs de tout le Canada. Ceux-ci qui sont ensuite moulus sur place à son usine de Chilliwack, en Colombie-Britannique. L'usine possède également une installation de vente au détail et d'emballage en vrac, ainsi qu'une boulangerie sur place qui sert de cuisine d'essai pour l'éducation et le développement.

« Il y a tellement de synergies entre Anita et Nature's Path », a indiqué Jayda Smith, copropriétaire et directrice générale de Anita Organic Mill. « Tout comme Nature's Path, nous nous sommes engagés à toujours créer des produits biologiques et sans OGM. Nous avons également le même engagement à l'égard du développement durable, c'est-à-dire fabriquer des produits qui sont bons à la fois pour la population et pour la planète. Nous ne pourrions être plus enthousiastes par ce partenariat et par la croissance future qu'il représente pour Anita. »

Anita Organic Mill conservera sa propre marque distincte et intégrera la famille de marques Nature's Path aux côtés de Love Crunch, EnviroKidz et Que Pasa.

« Depuis 35 ans, Nature's Path est un pionnier dans le monde de l'alimentation biologique », a affirmé Taylor Gemmel, copropriétaire et président d'Anita Organic Mill. « Et, même si l'entreprise a connu une réussite à l'échelle mondiale, Nature's Path n'a jamais dévié de sa mission, à savoir toujours laisser la terre dans un meilleur état qu'elle ne l'a trouvée. Nous sommes convaincus que notre nouveau partenariat permettra à Anita de passer au niveau supérieur, tout en restant fidèle à nos principes. »

« Nous aimons les produits d'Anita et nous croyons vraiment en eux, a déclaré M. Stephens. Nous avons hâte de faire d'Anita's Organic Mill un aliment de base dans les cuisines du monde entier. »

À PROPOS DE NATURE'S PATH FOODS

Nature's Path Organic Foods est la plus importante entreprise d'aliments biologiques pour petits déjeuners et collations en Amérique du Nord. Elle produit des aliments pour petits déjeuners et collations certifiés biologiques et sans OGM par l'USDA et le Projet sans OGM vérifié du Canada qui sont vendus dans des épiceries et des magasins d'aliments naturels de plus de 50 pays du monde. Déterminée à miser sur les trois piliers du développement durable, soit la responsabilité sociale, la durabilité de l'environnement et la viabilité financière, Nature's Path travaille avec diligence pour soutenir les collectivités et défendre les intérêts de la population et de la planète. Ses marques comprennent Nature's PathMD, Love CrunchMD, Qi'aMD, Que PasaMD, Flax PlusMD et EnviroKidzMD. Fondée en 1985, Nature's Path a son siège social à Richmond, en Colombie-Britannique, et emploie des centaines de personnes dans ses quatre installations au Canada et aux États-Unis.

À PROPOS D'ANITA'S ORGANIC MILL

Anita Organic Mill est une marque nationale de premier plan qui est reconnue par les boulangers-pâtissiers professionnels et les consommateurs partout au Canada. Elle produit des farines complètes et à base de germes novatrices, des céréales inspirées et des mélanges de farines nutritifs ainsi que des mélanges d'ingrédients pour la boulangerie et la pâtisserie certifiés sans gluten qui sont purs, simples et toujours biologiques. La santé et le bien-être de la collectivité, des employés et de la planète sont au cœur de l'engagement d'Anita envers le mouvement biologique. Anita Organic produit des ingrédients de boulangerie-pâtisserie biologiques à Chilliwack, en Colombie-Britannique, depuis 1997.

