OTTAWA, ON, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Alors que le Canada s'efforce de surmonter la crise de l'offre et de l'abordabilité des logements, une nouvelle analyse de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) montre que la faiblesse de la productivité dans le secteur de la construction résidentielle est un facteur important dans la hausse des coûts du logement. Depuis la pandémie, la baisse de la productivité a entraîné des coûts de construction supplémentaires estimés à 6 à 8 milliards de dollars, ce qui représente jusqu'à 20 % de la hausse des prix des habitations neuves.

Une nouvelle recherche publiée par la SCHL, Cadre de changement : productivité dans la construction résidentielle, examine comment ce ralentissement de la productivité freine la construction résidentielle. Elle explique pourquoi il est essentiel d'améliorer l'efficacité grâce à des outils et à des technologies modernes pour doubler le nombre de mises en chantier d'habitations.

L'article tire aussi des leçons d'autres pays qui ont modernisé leur secteur de la construction au moyen de normes numériques, d'incitatifs à l'innovation et d'une réglementation simplifiée.

« La productivité est essentielle, surtout dans le secteur de la construction résidentielle, où les défis sont les plus importants au Canada. L'industrie a un rôle important à jouer, et les gouvernements peuvent soutenir les progrès en établissant des politiques efficaces et à long terme qui permettront de faciliter la construction de logements. » - Aled ab Iorwerth, économiste en chef adjoint à la SCHL.

Lisez l'article complet sur le site Web de la SCHL : Cadre de changement : productivité dans la construction résidentielle.

