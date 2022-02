LA FACTURE : CARL-FRANÇOIS DUROCHER-MILANI POURSUIT RADIO-CANADA EN DIFFAMATION

MONTRÉAL, le 17 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le 9 février 2021, Radio-Canada a diffusé un reportage intitulé « Collectif Eastman : Quand l'araignée tisse sa toile » à l'émission La Facture. Ce reportage contenait de nombreuses faussetés à l'égard de monsieur Carl-François Durocher-Milani, et sa diffusion a porté gravement atteinte à la réputation de celui-ci.

Monsieur Durocher-Milani est outré par la diffusion de telles faussetés et nie catégoriquement tout lien avec le mouvement « Freemen on the Land » ou quelque autre groupe d'extrême droite.

Le 8 février 2022, monsieur Durocher-Milani a intenté une poursuite contre Radio-Canada et les journalistes qui ont préparé le reportage, soit messieurs François Dallaire et François Sanche. Il allègue que Radio-Canada et ses journalistes ont, dans le cadre de la préparation de ce reportage, manqué à plusieurs de leurs obligations journalistiques de base. La poursuite de monsieur Durocher-Milani a comme objectif de rétablir sa réputation auprès de son entourage, de ses relations d'affaires et du public.

