La Fabrique by CA, le startup studio de la banque française Crédit Agricole, entre au capital de la québécoise Yapla

MONTRÉAL, le 9 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Promouvoir des événements, vendre les billets en ligne, gérer des membres et collecter des dons en ligne… La start-up montréalaise Yapla offre aux OBNL de tout genre une plateforme de paiement et de gestion tout-en-un pour faciliter leur quotidien. La Fabrique by CA , le start-up studio de la banque française Crédit Agricole, annonce son entrée au capital de Yapla et la conclusion d'un partenariat commercial.

Renforcer l'accompagnement du secteur associatif

Le partenariat permettra aux 450 000 associations clientes des Caisses régionales de Crédit Agricole d'utiliser gratuitement[1] la plateforme Yapla. Ils pourront recevoir des paiements en ligne et gérer l'ensemble de leurs activités : organisation d'événements, gestion des adhésions et des membres, suivi des campagnes de don et collecte des fonds, création de site web et envoi d'infolettres.

Laurent Darmon, fondateur et CEO du start-up studio La Fabrique by CA, explique : « Au quotidien, gérer une association requiert du temps et des savoir-faire multiples. Yapla regroupe en une seule plateforme l'ensemble des applications dont les associations ont besoin pour booster leur développement. Cet outil tout-en-un leur permet de se recentrer sur le cœur de leur projet associatif. Avec ce service gratuit, le Crédit Agricole se positionne comme un partenaire majeur du secteur associatif, un marché représentant 113 milliards d'euros de budget annuel et employant plus de 1,7 million de personnes en France. »

Yapla est une concrétisation de la stratégie innovante de création de plateformes de services bancaires et extra-bancaires annoncée par le Crédit Agricole dans son Plan à Moyen Terme 2022. A travers ce soutien aux associations, le Crédit Agricole entend poursuivre son engagement mutualiste en faveur du maintien du lien sociétal dans les territoires.

Accélérer l'utilisation du numérique pour les OBNL

Pour Yapla, l'investissement et le partenariat avec La Fabrique by CA permettent d'accélérer son développement en France, mais aussi de démocratiser davantage l'utilisation du numérique pour les OBNL du monde entier. Pascal Jarry, CEO et fondateur de Yapla explique : « Partout sur la planète les OBNL font face aux mêmes enjeux numériques. La démocratisation et l'accès à des technologies de gestion associative telles que Yapla sont essentiels pour assurer la pérennité de leur mission. »

Yapla vise à accélérer le virage numérique du secteur associatif à travers sa plateforme abordable et conviviale qui inclut l'ensemble des fonctionnalités indispensables pour gérer et promouvoir un OBNL. Yapla permet donc aux OBNL de gagner du temps dans leur gestion quotidienne et de se concentrer sur leur mission !



[1] Pour les forfaits Décollage et Envol.

À propos de la Fabrique CA

La Fabrique by CA est le start-up studio du Crédit Agricole. Lancée en janvier 2018 pour porter les métiers de la banque de demain, il crée et accélère la croissance de start-ups en capitalisant sur les forces du groupe Crédit Agricole et ses territoires d'innovation prioritaires.

Pour en savoir plus, consulter lafabriquebyca.com

À propos de Yapla

Éditeur logiciel dédié aux OBNL, Yapla commercialise une plateforme pensée par et pour les OBNL de toutes tailles. Il s'agit d'une plateforme de paiement et de gestion tout-en-un qui leur fait gagner du temps et optimise leur financement. Le logiciel permet d'automatiser la gestion des membres et des adhésions, de gérer des événements, de collecter des dons et de concevoir des infolettres personnalisées tout en facilitant la comptabilité. Il comprend également un créateur de site web performant intégrant l'ensemble de ces fonctions. En lien avec sa vision, démocratiser le numérique au plus grand nombre d'OBNL, le forfait offrant les fonctions de paiement est gratuit.

Yapla, anciennement memboGo, a été fondée en 2013 et est utilisée par des milliers de personnes en Europe et Amérique du Nord. Elle est portée par une équipe de plus de 50 personnes mobilisées à donner le temps aux OBNL de changer le monde.

Pour en savoir plus, consulter www.yapla.ca

