BINGEN, Washington, le 1er juin 2022 /CNW/ - Sagetech Avionics Inc., une société américaine de technologie aérospatiale fournissant des solutions de pointe en matière de sensibilisation à la situation pour les systèmes aériens avec ou sans équipage, a annoncé que le vendredi 27 mai 2022, la Federal Aviation Administration (FAA, agence gouvernementale chargée des réglementations et des contrôles concernant l'aviation civile) des États-Unis avait émis un Technical Standard Order (TSO) pour le MXS, un transpondeur Mode S avec ADS-B émission et réception intégré.

Le transpondeur miniature MXS nouvelle génération de Sagetech prend en charge les modes A, C, S et l'ADS-B émission et réception 1 090 MHz. Il se prête à un usage dans le monde entier par des systèmes avec ou sans équipage. De plus, chaque transpondeur est livré avec un logiciel de commande et de contrôle convivial, avec affichage du trafic intégré, pour une meilleure sensibilisation à la situation. Les transpondeurs peuvent également être utilisés en mode prêt à l'emploi avec les pilotes automatiques basés sur PX4 et Ardupilot. Le MXS est le transpondeur idéal pour améliorer la visibilité et la sécurité dans les avions, en particulier lorsqu'une petite taille et une faible consommation d'énergie sont requises.

Ce modèle est le premier transpondeur de petite taille certifié par la FAA à disposer d'un récepteur ADS-B réception intégré, et le premier récepteur de petite taille avec ADS-B certifié au monde.

Caractéristiques principales :

Taille, poids et puissance (SWaP) inédits

Diversité totale

ADS-B émission et réception 1 090 MHz

E/S flexible (RS232, RS422, Ethernet)

Solution complète incluant l'ADS-B émission et réception

« Le MXS offre aux fabricants d'équipement de l'aéronautique avec ou sans équipage des options intéressantes qui n'existaient pas auparavant, et comme d'habitude, nos ingénieurs ont innové avec ces TSOA, a déclaré Tom Furey, chef de la direction de Sagetech Avionics. Cette certification est synonyme de sécurité et de confiance, elle garantit que l'utilisateur peut détecter de manière fiable tout le trafic ADS-B 1 090 MHz. »

Étant donné que le MXS de Sagetech et le transpondeur militaire identification, ami/ennemi MX12B certifié par le ministère de la Défense des États-Unis partagent une plateforme matérielle commune, la famille MX représente la seule solution logique pour un fabriquant d'équipement positionnant ses appareils sur les marchés civil et militaire. Les fournisseurs de système d'aéronef sans pilote peuvent simplement installer le MX12B pour leurs clients militaires, ou le remplacer par un MXS lorsqu'ils traitent avec des civils : aucune intégration supplémentaire n'est requise, ni aucun changement de logiciel ou d'appareil. « Il s'agit d'une solution vraiment élégante », a déclaré M. Furey.

Sagetech a créé le segment des micro-transpondeurs et continuera à développer les capacités de sa gamme MX. Les aéronefs sans pilote qui nécessitent un transpondeur devront être certifiés ADS-B réception pour s'intégrer dans un système de détection et d'évitement (DAA). Le MXS est la pierre angulaire de l'architecture de DAA de Sagetech, qui permettra à ses clients de réaliser des opérations au-delà de la portée visuelle. Les produits de DAA de Sagetech accéléreront la prochaine génération de services basés sur les drones pour les clients civils et militaires. Le MXS et la plateforme de DAA basée sur les systèmes anticollision embarqués (ACAS) de Sagetech fourniront le système de DAA certifiable le plus avancé pour les aéronefs avec ou sans équipage, avec une capacité embarquée d'évitement des collisions à pleine puissance et à faible SWaP.

À propos de Sagetech

Sagetech Avionics est une société de technologie aérospatiale qui assure la sécurité des vols avec ou sans équipage grâce à des solutions certifiées de connaissance de la situation. Utilisées par les militaires et les civils sur la plupart des drones de petite et moyenne taille, les solutions Sagetech ont fait leurs preuves et offrent des décennies d'expérience en matière de programmes et de certifications et des millions d'heures de vol pour offrir une valeur maximale tout au long de la vie d'une plateforme sans pilote. Aujourd'hui, Sagetech étend sa plateforme technologique pour créer des systèmes complets et certifiables tels que des solutions de détection et d'évitement. Chaque jour, Sagetech travaille de concert avec son vaste écosystème de clients fabricants d'équipement, de partenaires technologiques et de revendeurs pour garantir que les drones volent de manière plus sûre avec Sagetech à bord. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sagetech.com

