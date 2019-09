La Emergency Nurses Association lance une nouvelle formule : adhésion numérique internationale

La ENA entend développer une alliance mondiale au travers des possibilités de réseautage et d'éducation

SCHAUMBURG, Illinois, 10 septembre 2019 /CNW/ - Mardi, la Emergency Nurses Association a franchi une nouvelle étape dans son ambition de fédérer la communauté des infirmières et infirmiers d'urgence, à l'échelle mondiale, en lançant une nouvelle formule International Digital Membership (IDM, adhésion numérique internationale).

Alors qu'elle se prépare à marquer son 50e anniversaire en 2020, l'association est fière de voir représenter en son sein, parmi ses 44 000 membres, 40 pays du monde entier. De plus, ses deux principaux programmes d'éducation -- « Trauma Nursing Core Course » (cours de base en soins infirmiers en traumatologie) et « Emergency Nursing Pediatric Course » (cours de soins infirmiers d'urgence en pédiatrie) -- ont été dispensés des dizaines de fois en dehors des États-Unis dans des pays tels que le Mexique, Dubaï et Trinité-et-Tobago.

Selon la présidente de la ENA, Patti Kunz Howard (PhD, RN, CEN, CPEN, TCRN, NE-BC, FAEN, FAAN), la formule d'adhésion IDM, qui vient d'être annoncée, est parfaitement logique puisqu'elle s'inscrit dans le cadre des efforts engagés par l'association pour renforcer les liens entre les infirmières et infirmiers d'urgence, où qu'ils vivent.

« En lançant la formule adhésion numérique internationale, explique Howard, la ENA élargit son empreinte mondiale et offre aux infirmières et infirmiers d'urgence du monde entier la possibilité de se joindre à la famille ENA. Peu importe où nous travaillons, nous sommes confrontés aux mêmes problèmes au service des urgences. Cette nouvelle formule d'adhésion invite nos partenaires internationaux à mutualiser l'apprentissage aux côtés de leurs collègues au bout de la rue ou à l'autre bout du monde. »

Outre les dernières ressources de recherche et d'enseignement de la ENA, dont l'accès à plus de 20 heures de formation continue gratuite qui aident les infirmières et infirmiers d'urgence à étoffer et à perfectionner leurs compétences, l'adhésion IDM comprend également l'abonnement numérique au Journal of Emergency Nursing et à ENA Connection, ainsi que le soutien d'une cybercommunauté internationale, un milieu exclusif, où les membres discutent de grands sujets et tendances en soins infirmiers d'urgence.

Même si la formule IDM constitue une nouvelle formule d'adhésion des infirmières et infirmiers d'urgence à la ENA, il est à noter que l'association offre depuis longtemps une adhésion internationale à part entière et a admis des membres non américains dans le cadre de son congrès annuel et en tant que membres votants pendant la réunion au sommet, organisée en marge de l'Assemblée générale, consacrée à la gouvernance.

Comme l'explique Joop Breuer : « En tant que membre depuis 21 ans, je suis conscient de la valeur que revêt la ENA pour ma carrière. L'adhésion numérique internationale est une formule intéressante, bénéfique, en ce que les infirmières et infirmiers d'urgence du monde entier disposent d'un moyen de dialoguer avec leurs pairs. » Joop Breuer (RN, CEN, CCRN, FAEN), est le premier membre international du conseil d'administration de l'ENA.

Pour en savoir plus sur les possibilités d'adhésion internationale à la ENA, rendez-vous sur www.ena.org/membership/membership-options/intl.

La ENA, l'Association des infirmières et infirmiers d'urgence, la principale association professionnelle de personnel infirmier, s'attache à définir l'avenir des soins infirmiers d'urgence, et ce, par des activités englobant le plaidoyer, l'éducation, la recherche, l'innovation et le leadership. Fondée en 1970, la ENA a fait ses preuves en étant aujourd'hui une ressource indispensable pour la communauté infirmière mondiale d'urgence. Au travers de ses adhérents, soit plus de 44 000 membres dans le monde entier, la ENA défend la sécurité des patients, élabore des normes de pratiques d'excellence du secteur, ainsi que des lignes directrices en la matière, et oriente les politiques publiques sur les soins de santé d'urgence. Les membres de le ENA sont compétents dans tous les aspects des soins d'urgence, à commencer par le triage, les soins aux patients et la préparation aux sinistres. Pour tout complément d'information, consultez le site www.ena.org.

