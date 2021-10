« Les villes qui se sont engagées à installer des tuyaux en fonte il y a plus d'un siècle comprennent le rôle essentiel que jouent des tuyaux aussi solides, résistants et durables dans une infrastructure à long terme, a déclaré Patrick J. Hogan, président de la DIPRA. Nous sommes ravis d'accueillir la ville de Saint John au sein du Sesquicentennial Club et d'honorer les décisions prises par les professionnels de l'eau et de l'ingénierie qui comprennent le mieux les besoins de leur communauté en matière d'approvisionnement en eau potable salubre et fiable. »

Les tuyaux en fonte ont été installés pour la première fois dans la ville de Saint John en 1837 et y ont demeurés jusqu'aux années 1960. La ville préfère maintenant utiliser des tuyaux en fonte ductile, le successeur moderne des tuyaux en fonte, dans ses projets d'infrastructure.

« La durabilité des tuyaux en fonte et en fonte ductile est la caractéristique que la ville de Saint John affectionne plus particulièrement, a déclaré Brent McGovern, commissaire aux services publics et aux infrastructures de Saint John. La différence de résistance a facilité l'installation et garantit la fiabilité des tuyaux au fil du temps. Le fait que les tuyaux en fonte ductile ne soient pas affectés par les changements de température est également un grand avantage. »

L'équipe de Brent McGovern a trouvé des documents témoignant de l'installation de deux conduites principales en fonte de 600 mm datant du milieu du XIXe siècle et qui sont toujours en service, en plus d'une canalisation principale en fonte de 300 mm installée en 1950.

L'ingénieur régional du DIPRA, Sam Ghosn, M. Sc. A., ing., a présenté à la ville une plaque et une lettre de bienvenue au Cast Iron Sesquicentennial Club, qui a été mis sur pied en 1989 pour reconnaître les services d'eau dotés de conduites principales en fonte qui ont offert un service continu depuis 150 ans ou plus. La DIPRA chapeaute également le Cast Iron Century Club, créé en 1947, qui récompense les villes ayant utilisé des tuyaux en fonte de manière continue pendant 100 ans ou plus.

Plus de 545 services publics aux États-Unis et plus de 34 au Canada sont membres du Century Club, tandis que seulement 25 services publics aux États-Unis et quatre au Canada (Québec, Montréal, Port Hope et Halifax) sont membres du Sesquicentennial Club.

« La Ville de Saint John est très fière de son histoire, étant la première ville incorporée dans ce qui allait devenir le Canada en 1785, a déclaré M. McGovern. Le fait d'être intronisé au Sesquicentennial Club renforce l'importance historique de la ville au Nouveau-Brunswick et au Canada. »

