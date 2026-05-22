La Dre Karine Gauthier est élue présidente de l'Ordre des psychologues du Québec

MONTRÉAL, le 22 mai 2026 /CNW/ - L'Ordre des psychologues du Québec annonce l'élection de la Dre Karine Gauthier, psychologue, à titre de présidente. Psychologue clinicienne et neuropsychologue d'expérience, la Dre Gauthier a été élue au suffrage universel parmi les membres de l'Ordre et succède ainsi à la Dre Christine Grou, psychologue.

Reconnue pour son leadership rassembleur et son engagement envers l'accessibilité aux services psychologiques dans les réseaux de la santé et de l'éducation, la Dre Gauthier cumule plus de 20 ans de pratique clinique, notamment auprès d'enfants, d'adolescents et de leurs familles. Elle a principalement exercé au sein d'équipes interdisciplinaires à l'Hôpital de Montréal pour enfants. Parallèlement à sa pratique, elle a supervisé de nombreux étudiants au doctorat en psychologie, tout en offrant de la formation à des psychologues.

En 2019, la Dre Gauthier participait à la fondation de la Coalition des psychologues du réseau public québécois, qu'elle a présidée jusqu'en 2026. Elle a contribué de manière significative aux réflexions entourant l'accès aux soins psychologiques, l'organisation des services dans le réseau de la santé, l'optimisation de la formation en psychologie et la réussite éducative.

« Je remercie chaleureusement les psychologues du Québec pour leur confiance. Je suis honorée de pouvoir représenter cette profession essentielle et profondément humaine, et de contribuer, avec rigueur et engagement, à la mission fondamentale de l'Ordre visant la protection du public. C'est donc avec un profond sens des responsabilités et de détermination que je compte présider l'Ordre des psychologues du Québec », déclare la Dre Karine Gauthier.

Titulaire d'un doctorat en psychologie de l'Université McGill, la Dre Gauthier est également reconnue pour ses talents de vulgarisatrice, ayant réalisé plus de 350 interventions médiatiques au cours des dernières années. En 2025, elle a publié l'ouvrage Les antidépresseurs ne règlent pas tout : Mieux soutenir la santé mentale de nos jeunes.

« Les enjeux de santé psychologique sont au cœur des grands défis de notre société, et les psychologues de tous les secteurs de pratique ont un rôle central à y jouer. Sensibiliser le public aux multiples dimensions des enjeux de santé mentale favorisera une meilleure compréhension des besoins et des ressources appropriées. Dans le contexte où l'accessibilité aux services psychologiques est un défi majeur, je compte travailler avec les différents acteurs en place afin d'identifier des solutions concrètes et durables pour mieux répondre aux besoins de la population », ajoute la Dre Gauthier.

L'Ordre des psychologues du Québec tient à saluer l'apport remarquable de la Dre Christine Grou, dont la présidence aura marqué la profession et contribué à faire avancer la mission de protection du public. L'Ordre souhaite par ailleurs la bienvenue à la Dre Gauthier dans cette fonction, et se réjouit de pouvoir compter sur son engagement à la protection du public.

À propos de l'Ordre des psychologues du Québec

L'Ordre a pour mission d'assurer la protection du public en veillant à la qualité des services offerts par ses membres et au développement de la profession.

SOURCE Ordre des psychologues du Québec

Julie Beauvilliers, conseillère séniore aux communications, [email protected]