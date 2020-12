La Dre Judy Morris élue présidente de l'Association des médecins d'urgence du Québec

QUÉBEC, le 3 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le 28 octobre dernier, lors du 37e Congrès scientifique de médecine d'urgence, la Dre Judy Morris a été élue présidente de l'Association des médecins d'urgence du Québec (AMUQ). Dorénavant, le Dr Bernard Mathieu, qui a dirigé l'AMUQ depuis 2010, siégera sur le conseil d'administration de l'Association à titre de président sortant.

La Dre Judy Morris est urgentologue à l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Elle a fait sa formation en médecine à l'Université McGill, puis en médecine d'urgence spécialisée à l'Université de Montréal. Elle a complété une maîtrise en recherche clinique à l'Université de Montréal en 2010. Elle fait partie de l'équipe de recherche du service des urgences de son hôpital. Au cours des dix dernières années, elle a collaboré avec diverses institutions et associations en tant que membre de leurs comités scientifiques et organisateurs pour orchestrer diverses formations et conférences médicales. La Dre Morris est membre du conseil d'administration de l'AMUQ depuis 2014 où elle y a joué le rôle de responsable du volet recherche. Elle représente de l'AMUQ au conseil d'administration de l'Association canadienne des médecins d'urgence (ACMU-CAEP) depuis 2018. En 2016, elle a participé au groupe de travail de l'ACMU sur le futur de la médecine d'urgence et particulièrement sur le dossier de la prévision d'effectifs médicaux en médecine d'urgence au Canada. La Dre Morris est aussi professeure agrégée au département de médecine familiale et de médecine d'urgence de l'Université de Montréal. Depuis 2018, elle agit à titre de directrice adjointe du secteur des urgences de son département universitaire.

Après 10 années à la présidence de l'AMUQ, le Dr Bernard Mathieu a choisi de passer le flambeau et d'assurer une transition harmonieuse en demeurant au conseil d'administration à titre de président sortant. Il dresse un bilan positif de sa présidence : reconnaissance de l'AMUQ comme représentative de tous les médecins d'urgence et de leur patientèle ; mise en évidence de la vocation scientifique, objective et non partisane de l'Association ; prise de conscience que la congestion des services des urgences est un problème de réseau ; défense de la charge de travail du médecin d'urgence à temps complet ; abolition des coupures dans le nombre de postes réservés aux médecins certifiés par le Collège des médecins de famille du Canada (CMFU) ainsi que de l'obligation pour ceux-ci de faire de la prise en charge ; développement d'une attention particulière à la médecine d'urgence rurale ; organisation de plusieurs activités de développement professionnel continue en personne ou en ligne.

Fondée en 1982, l'Association des médecins d'urgence du Québec a pour mission d'être le leader du développement et de l'excellence de la médecine d'urgence au Québec. Elle représente les quelque 2 000 médecins qui pratiquent aux services des urgences, autant les médecins de famille que les spécialistes, à temps complet ou partiel. L'AMUQ est une société savante indépendante et non une organisation syndicale.

