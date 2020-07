La Dre Isabelle Tardif est nommée directrice générale adjointe et secrétaire du Collège des médecins du Québec

En 2010, la Dre Tardif s'est jointe à la Direction du programme de résidence en médecine de famille de l'Université de Montréal, tout d'abord à titre de directrice adjointe puis de directrice du programme, poste qu'elle a occupé jusqu'à son arrivée au Collège des médecins. Au cours de ces années, elle a mis de l'avant plusieurs projets et innovations, notamment en matière de collaboration entre professionnels de la santé et de sécurité des soins aux patients. Par ailleurs, elle a obtenu, en 2017, le titre de Fellow du Collège des médecins de famille du Canada, remis aux membres qui se démarquent par leur contribution exceptionnelle à leur collectivité, à leurs collègues et à la discipline de la médecine de famille.

Appréciée pour sa grande rigueur et son leadership, elle a su mener des dossiers d'envergure au sein de la Direction des études médicales et a représenté régulièrement l'ordre dans le cadre d'activités de liaison auprès de différentes organisations externes. De plus, en 2020, elle a participé activement à l'élaboration d'une nouvelle planification stratégique (actuellement en cours) pour le Collège, à titre de coordonnatrice d'un chantier portant sur le rayonnement de l'ordre professionnel.

« Je tiens à féliciter chaleureusement la Dre Isabelle Tardif et lui souhaite la bienvenue au sein de la direction générale du Collège », a déclaré le Dr Gaudreault. « Sa connaissance approfondie du réseau de la santé et des services sociaux, ses grandes qualités interpersonnelles et ses compétences reconnues en gestion assureront son succès dans ce nouveau défi. Elle a mon entière confiance et celle des membres du Conseil d'administration, qui appuient cette importante nomination », a-t-il ajouté.

La Dre Tardif succédera au Dr Yves Robert, secrétaire, et au Dr Jean-Bernard Trudeau, directeur général adjoint, qui prendront respectivement leurs retraites au cours de 2021. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, la Dre Tardif sera notamment responsable des relations avec les ordres professionnels, principalement en santé et en relations humaines, et elle assumera également les responsabilités légales du secrétaire de l'ordre, inscrites au Code des professions, à la Loi médicale et à ses règlements.

