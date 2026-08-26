La Dollywood Foundation honore la vie et l'héritage de Dolly Parton

La fondation poursuivra la mission de Dolly d'inspirer les enfants, les familles et les communautés grâce à la générosité, aux opportunités et à l'amour

SEVIERVILLE, Tennessee, 26 août 2026 /CNW/ -- La Dollywood Foundation se joint aujourd'hui à des millions de personnes pour le deuil de sa fondatrice bien-aimée, Dolly Parton, et pour célébrer une vie extraordinaire définie non seulement par la musique et la joie qu'elle partageait avec le monde, mais aussi par sa conviction profonde de redonner à la communauté.

Dolly était beaucoup de choses pour des millions de personnes -- artiste, compositrice, femme d'affaires, philanthrope, amie et inspiration. Pour celles et ceux qui ont eu la chance de la connaître et de travailler à ses côtés, elle était aussi simplement Dolly : chaleureuse, drôle, réfléchie, généreuse et toujours profondément liée à ses racines et aux personnes qu'elle aimait.

« Dolly a souvent dit qu'elle avait été bénie bien au-delà de tout ce qu'elle avait toujours rêvé, et elle croyait profondément que cette bénédiction s'accompagnait de la responsabilité de redonner », déclare Jeff Conyers, président de la Dollywood Foundation. « Cette croyance est intégrée dans tout ce que nous faisons à la Dollywood Foundation. Bien que nous ayons le cœur brisé par sa perte, la mission qu'elle nous a donnée est aussi claire aujourd'hui qu'avant, et nous la poursuivrons pour les générations à venir.»

Cet engagement ne saurait être plus clair que dans l'Imagination Library de Dolly Parton. Inspirée par son père et son incapacité à lire et à écrire, Dolly a lancé l'Imagination Library en 1995 avec une idée simple mais puissante : donner aux jeunes enfants de son comté des livres et les inspirer à rêver davantage, à apprendre, à s'intéresser et à aller toujours plus loin.

Ce qui a commencé dans les montagnes de l'Est du Tennessee a grandi bien au-delà de tout ce que Dolly aurait pu imaginer. Aujourd'hui, l'Imagination Library rejoint des millions d'enfants et de familles en livrant des livres spécialement sélectionnés et adaptés à leur âge directement à la maison des enfants, sans frais pour leur famille, et en créant des occasions pour les parents et les enfants de vivre le plaisir de lire ensemble.

La Dollywood Foundation s'est soigneusement préparée pour l'avenir et reste honorée de porter la mission que Dolly lui a confiée. La fondation est solide, sa mission est claire et les valeurs que Dolly a inculquées dans l'organisation continueront de guider son travail et sa croissance dans les années à venir.

« L'héritage de Dolly n'a jamais été conçu pour être quelque chose que nous devrions préserver ou que regarder dans le rétroviseur », déclare Conyers. « Elle a construit des choses qui pourraient continuer à répandre le bien dans le monde. Notre responsabilité est maintenant de prendre soin de ce qu'elle nous a confié, de le faire grandir de façon réfléchie et de faire en sorte que l'amour continue d'atteindre les enfants, les familles et les communautés. »

L'héritage remarquable de Dolly vivra d'innombrables façons : par les chansons qu'elle a écrites, les récits qu'elle a racontés, les entreprises qu'elle a construites et la joie qu'elle a apportée à des générations du monde entier. Mais une partie importante de cet héritage continuera tranquillement, jour après jour, dans les foyers et les communautés du monde entier : lorsqu'un enfant ouvre un livre qui lui est adressé spécialement ; lorsqu'un parent et un enfant lisent ensemble une histoire favorite ; et lorsqu'un jeune commence à imaginer un avenir plus grand que les circonstances de sa naissance.

La fondation croit que l'une des meilleures façons d'honorer Dolly n'est pas simplement de se souvenir de ce qu'elle a accompli, mais de poursuivre le travail qu'elle a aimé, en agissant avec la même générosité, la même humilité, la même joie et le même amour qu'au premier jour.

SOURCE Dollywood Foundation

Sarah Merrell, Fletcher Marketing Communications, [email protected], 828-231-3963