La division Spicers Canada de CNG acquiert All Graphic Supplies pour accroître son offre numérique et grand format

PURCHASE, New York, 4 février 2020 /CNW/ - Central National Gottesman Inc. (CNG), une société de vente et de commercialisation de premier plan dans les industries mondiales de la pâte, du papier, de l'emballage, du papier absorbant, des produits du bois et des métaux, a annoncé aujourd'hui que sa division Spicers Canada a acquis les actifs et les activités de All Graphic Supplies, consolidant ainsi sa position dans le domaine de la distribution d'équipement, de fournitures et d'encre pour des produits numériques et grand format.

Société privée dont le siège social se trouve à Mississauga, en Ontario, All Graphic Supplies exploite sept succursales au Canada et dans les Caraïbes (Trinité-et-Tobago) et, depuis 1992, elle est un distributeur majeur de solutions pour de multiples secteurs d'impression, notamment les graphismes, les textiles, les étiquettes numériques et les ultraviolets industriels.

« L'acquisition d'All Graphic Supplies est une autre étape importante de diversification des catégories de produits offertes par notre entreprise de distribution nord-américaine », affirme Andrew Wallach, président et chef de la direction de CNG. « Nous nous réjouissons à la perspective de nous appuyer sur les solides assises et le succès d'All Graphic Supplies au Canada et dans les Caraïbes. »

Le président de Spicers Canada, Cory Turner, a ajouté que l'acquisition d'All Graphic Supplies s'inscrit dans la stratégie de son organisation qui consiste à trouver de nouvelles façons d'exploiter ses importantes capacités de distribution.

« L'acquisition d'All Graphic Supplies nous procure des capacités, une expérience et des partenariats d'une valeur inestimable dans la mise en œuvre de la stratégie commerciale de notre entreprise », a déclaré M. Turner. « L'accroissement de notre offre de solutions de produits à l'intérieur et à l'extérieur de nos marchés de base crée des possibilités immédiates qui coïncident avec nos initiatives de croissance. »

All Graphic Supplies fonctionnera comme une division indépendante de Spicers Canada, tout en maintenant une étroite collaboration avec le réseau d'exploitation et de distribution de Spicers au Canada.

Spicers Canada est un important distributeur de papiers commerciaux et d'imprimés commerciaux de qualité, de solutions graphiques, de fournitures d'emballage industrielles ainsi que de produits de grand format et de spécialité.

À propos de CNG

Central National Gottesman Inc. (CNG) est une société de commercialisation dont les ventes s'élèvent à 6,8 milliards de dollars dans les industries de la pâte, du papier, de l'emballage, du papier absorbant, des produits du bois et des métaux. Cette société fondée en 1886, dont le siège social se situe à Purchase (New York), mène ses activités par le truchement d'entités industrielles établies dans ses divisions de distribution, de publication et centrale nationale, en s'appuyant sur plus de 134 années de propriété familiale, de connaissance du marché et d'adaptation afin de créer de la valeur pour ses clients du monde entier. Pour en savoir plus, visiter le site www.cng-inc.com.

SOURCE Central National Gottesman Inc.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Kelly Crossley, [email protected], 1-757-566-1111, http://www.cng-inc.com

Liens connexes

http://www.cng-inc.com