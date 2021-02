Derick Botha, chef des services commerciaux de GameChange Solar, a exprimé son enthousiasme à l'égard du dernier jalon de l'évolution de l'entreprise : « Ayant commencé ma carrière dans le domaine de l'énergie solaire en Afrique du Sud il y a plus de 20 ans, le fait de redémarrer des activités commerciales sur le marché sud-africain représente un objectif de longue date. Je suis ravi de pouvoir offrir à mon marché "d'origine" un produit qui, selon nous, aura un impact significatif sur les programmes d'approvisionnement en énergie renouvelable en cours dans la région et qui offre une technologie de pointe à faible coût d'installation et d'entretien. Cela rend la solution rentable. »

Russ Bowden apporte à l'entreprise sa vaste expérience, son savoir-faire et sa compréhension des projets d'énergie solaire renouvelable et des systèmes de traqueurs solaires. De plus, sa compréhension des défis et de la dynamique de la région de l'Afrique du Sud est inestimable. « Le moment est crucial quant à l'intérêt renouvelé du gouvernement à relancer l'approvisionnement en énergie renouvelable à la fois par le biais du programme actuel d'atténuation des risques pour les producteurs indépendants d'électricité (« RMIPPPP ») et par rapport au lancement prévu de la cinquième ronde du Programme d'approvisionnement en énergie renouvelable par l'intermédiaire de producteurs d'énergie indépendants (REIPPP). Ces projets permettent d'accélérer la production de nouvelles sources d'énergie et ouvrent la voie à une sécurité énergétique accrue afin d'atténuer l'impact du délestage, un obstacle majeur à la croissance économique du pays », a déclaré M. Bowden. Il a ajouté que GameChange Solar est actuellement en pourparlers avec des partenaires sud-africains pour fabriquer son produit localement. « Nous croyons que nous sommes bien placés pour répondre aux exigences de contenu local du [programme d'atténuation des risques pour les producteurs indépendants d'électricité (RMIPPPP) et des cycles futurs du projet REIPPP à des prix qui demeurent concurrentiels. Nous croyons que les systèmes de traqueurs solaires à axe unique de GameChange Solar offriront aux concepteurs de centrales solaires photovoltaïques locales l'occasion d'augmenter leur rendement tout en offrant un prix de soumission gagnant. »

