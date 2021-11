La Distillerie Mariana accélère ses investissements dans la région de Trois-Rivières

LOUISEVILLE, QC, le 10 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La Distillerie Mariana accélère ses investissements pour être en mesure de soutenir sa croissance rapide, et ce, moins de six mois après l'annonce de son implantation à Trois-Rivières. L'engouement pour les spiritueux de la marque québécoise dont le gin Canopée, l'amaretto Avril et le Saint-Crème est si considérable que l'entreprise prévoit déjà la construction d'un deuxième site de production.

D'ici l'automne 2022, la Distillerie Mariana ouvrira ses portes au grand public dans le tout nouveau centre d'innovation agroalimentaire L'Ouvrage, au centre-ville de Trois-Rivières. Elle produira sur place des spiritueux de spécialité, en plus de proposer aux amateurs de produits alcoolisés des visites-expériences ainsi que l'accès à un restaurant-bar.

En effet, les prévisions de ventes pour les prochaines années laissent entrevoir une demande plus importante que prévue au départ et incitent l'entreprise à planifier déjà la construction d'un nouveau site de production. Le président de l'entreprise, Philippe Leblanc, confirme d'ailleurs l'acquisition d'un terrain de 100 000 pieds carrés, où sera implanté éventuellement ce nouveau bâtiment.

« Nos nouvelles installations à l'Ouvrage permettront aux amateurs de spiritueux de vivre l'expérience Mariana, alors que notre nouveau lieu de production donnera à notre entreprise les moyens de ses ambitions au niveau national et international », explique M. Leblanc.

Depuis l'acquisition de la distillerie par Philippe Leblanc, en 2019, l'entreprise a plus que doublé son chiffre d'affaires, et elle prévoit une croissance tout aussi soutenue au cours des prochaines années.

Une nouvelle équipe de direction

M. Leblanc est également très fier de confirmer l'arrivée dans son équipe de deux nouveaux gestionnaires d'expérience pour l'épauler dans la croissance de son entreprise. La gestion des opérations est confiée à une nouvelle directrice générale, Nathalie Laberge. Celle-ci travaillait auparavant pour le Fonds de solidarité FTQ comme directrice des investissements. M. Leblanc s'est également adjoint un directeur marketing, ventes et communications, Sébastien Déry. M. Déry cumule de nombreuses années d'expérience dans le domaine des spiritueux, entre autres comme directeur régional marketing chez Sazerac, une société américaine privée de boissons alcoolisées.

Quatre nouveaux produits

Motivée par une demande sans cesse croissante pour ses gins et autres alcools de spécialité, la Distillerie Mariana commercialisera au cours des prochains mois quatre nouveaux produits, soit le populaire Saint-Crème en version sans lactose, deux prêts à boire et un nouveau spiritueux.

Dix spiritueux et prêts à boire Mariana sont déjà disponibles sur les tablettes de la SAQ, soit le gin Canopée, le gin Violette, le gin Loop, le rhum Morbleu épicé, le rhum Morbleu au chocolat, l'absinthe Balzac, l'amaretto Avril, la crème Saint-Crème, la liqueur d'agrumes Zeste et l'Avril Amaretto Fizz.

À propos de la Distillerie Mariana

Fondée en 2015 à Louiseville, en Mauricie, la Distillerie Mariana est une pionnière du secteur des microdistilleries québécoises. Mariana est le nom latin de l'épinette noire, le symbole emblématique de la forêt boréale québécoise ainsi que l'aromate distinctif que l'on retrouve dans le gin forestier Canopée.

