La distillerie Les Subversifs et Les Spiritueux Iberville octroient, aux restaurateurs et tenanciers de bars, l'un des plus grands rabais dans l'histoire de la SAQ

MONTRÉAL, le 22 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Afin de permettre la relance de l'industrie de la restauration et des bars, la SAQ a proposé aux producteurs et fournisseurs d'octroyer un rabais spécial pour les titulaires de permis.

Les Subversifs et Spiritueux Iberville, deux entreprises québécoises, ont répondu à l'appel en donnant le plus gros rabais de l'industrie pour cette promotion, soit 50%, et ce entièrement payé par eux-mêmes.

Après 10 jours de promotion en juillet, c'est plus de 100 000$ que les Subversifs et Spiritueux Iberville ont donnés à l'industrie. Parmi les produits les plus prisés des titulaires de permis, on retrouve l'apéritif à spritz Amermelade avec 2232 bouteilles et le fameux gin au panais Marie-Victorin avec 1261 bouteilles.

Il s'agit de l'un des plus grands rabais jamais octroyés par des producteurs locaux aux titulaires de permis dans l'histoire de la SAQ.

Cette contribution permettra aux restaurateurs et tenanciers de bars québécois de revendre ces produits d'ici en cocktails, ce qui leur générera plus d'un demi-million de dollars en revenus brut.

SOURCE Les Subversifs

Renseignements: David Pieropan, Agence Sparkling, [email protected]