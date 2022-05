La direction générale de l'Alliance Carrière Travail propulsée par Chantal Desfossés

BROSSARD, QC, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration de l'Alliance Carrière Travail est fier d'annoncer la nomination de Mme Chantal Desfossés à titre de directrice générale. Gestionnaire aguerrie, Mme Desfossés est la personne toute désignée afin de permettre à l'équipe de poursuivre sa mission d'organisme phare pour le développement socio-professionnel des personnes de la Montérégie.

Chantal Desfossés, directrice générale - Alliance Carrière Travail, un organisme en employabilité de la Montérégie offrant des services en développement de carrière, en orientation et en intervention psychosociale. (Groupe CNW/Alliance Carrière Travail)

Le leadership et le sens aigu des affaires de cette gestionnaire chevronnée contribueront de façon significative au succès de Alliance Carrière travail et à l'atteinte de ses objectifs. Cette nomination est en parfaite adéquation avec notre plan de croissance afin de poursuivre notre mission dans ce contexte de pénurie de main d'œuvre.

« Chantal Desfossés partage notre vision du domaine de l'employabilité axé sur le développement socioprofessionnel des personnes de la Montérégie et valorise la mise en place de partenariats socioéconomique pour notre région » souligne Sébastien Carignan-Cervera, président du conseil d'administration de l'Alliance Carrière Travail. « La riche feuille de route de Mme Desfossés viendra ajouter de la perspective à l'équipe de l'Alliance Carrière Travail qui sera en mesure de consolider son leadership et de poursuivre sa croissance » ajoute-t-il.

Équipée d'une solide formation en matière d'administration publique, en droit de la santé et en gestion humaine des ressources, Mme Desfossés viendra ajouter de l'envergure à l'équipe de l'Alliance Carrière Travail. Son expertise arrimée de son esprit visionnaire sera assurément un moteur de solutions en ce contexte de pénurie de main-d'œuvre généralisée.

« Je suis particulièrement fière de me joindre à l'équipe reconnue de l'Alliance Carrière Travail. J'ai hâte de mettre à profit mon expérience dans ce contexte où les défis sont cruciaux pour l'économie et pour le sentiment d'appartenance au travail. » affirme Chantal Desfossés, directrice générale de l'Alliance Carrière Travail.

L'ACT se mobilise pour outiller les employeurs contre la pénurie de main-d'œuvre

En contexte de pénurie de main-d'œuvre accrue, l'ACT joue un rôle essentiel auprès des employeurs en proposant une offre de services et des évènements « clés en main » adaptés à la transformation du marché du travail. L'équipe soutient les entreprises dans leurs stratégies de recrutement et offre des outils ainsi qu'un accompagnement concret visant l'embauche, l'intégration et le maintien d'une main-d'œuvre diversifiée.

Leur fort impact s'exerce grâce aux 36 spécialistes dans le domaine des services de développement de carrière, en orientation et en intervention psychosociale. L'ACT est confiant de son expertise pour lancer et relancer des carrières tout en faisant émerger des entrepreneurs.

À propos de l'Alliance Carrière Travail (ACT)

Un organisme phare en employabilité, Alliance Carrière Travail (ACT) dessert sa clientèle grâce à une équipe d'experts spécialisée en développement de carrière, en orientation et en intervention psychosociale. Portée par la mission de développement socioprofessionnelle, l'ACT se distingue par sa large gamme de programmes d'accompagnement personnalisé et de projets visant à faciliter l'intégration en emploi des adultes expérimentés, des jeunes et des individus issus de l'immigration. L'ACT élargit également ses horizons grâce à des partenariats avec des employeurs intéressés à la diversité de la main-d'œuvre disponible.

SOURCE Alliance Carrière Travail

Renseignements: Source : Alliance Carrière Travail; Renseignements médias, Pierre-Thomas Choquette, Vice-président, communications corporatives, [email protected], Cellulaire : 418-265-5750