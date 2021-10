La Direction du CISSS de Lanaudière et le Chef du conseil des Atikamekw de Manawan font état de l'avancement des mesures en sécurisation culturelle

JOLIETTE, QC, le 7 oct. 2021 /CNW Telbec/ - C'est lors d'un point de presse conjoint tenu aujourd'hui que la présidente-directrice générale du CISSS de Lanaudière, Madame Maryse Poupart et le Chef du conseil des Atikamekw de Manawan, monsieur Paul-Émile Ottawa ont fait état de l'avancement des mesures de sécurisation culturelle qui ont été déployées au sein du CISSS de Lanaudière, au cours des derniers mois.

Lors d'un point de presse tenu le 25 février 2021, différentes mesures ont été annoncées et nous sommes fiers de confirmer aujourd'hui que l'ensemble de ces mesures ont été réalisées ou en cours de déploiement. D'autres actions sont actuellement en déploiement et seront mises en place dans un processus d'amélioration continue. Les actions qui sont déployées et qui seront actualisées sont en cohérence avec les recommandations émises par la coroner, Me Géhane Kamel, dans son rapport déposé il y a quelques jours. La Direction du CISSS et le conseil des Atikamekw de Manawan s'inscrivent dans cette démarche d'amélioration et les équipes sont mobilisées et engagées dans ces actions.

État d'avancement des mesures annoncées le 25 février 2021

Le comité de réconciliation est coprésidé par madame Poupart et le Chef Ottawa et quatre autres membres des deux organisations y siègent. À l'heure actuelle, le comité a tenu quatre rencontres et plusieurs échanges ont eu lieu afin d'identifier des priorités d'amélioration dans le but d'orienter des actions à poser.

Le 8 mars 2021, une résolution du conseil d'administration du CISSS a été adoptée en ce qui concerne l'engagement de l'organisation à déployer des mesures de sécurisation culturelle, à les communiquer et à veiller à leur mise en œuvre pérenne.

Deux agents de liaison en sécurisation culturelle œuvrent maintenant au sein des équipes du CISSS. Ils soutiennent et accompagnent les membres de la communauté qui reçoivent des soins et des services au sein des installations du CISSS.

L'adjoint à la PDG-relations avec les communautés autochtones, monsieur Guy Niquay, est entré en fonction le 17 mai dernier. Très actif sur le terrain, il contribue à différentes actions et améliorations concernant la sécurisation culturelle ainsi que l'accès et l'adaptation des services.

La dotation du poste de commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services est en processus actuellement et s'effectue en collaboration avec le Chef Paul-Émile Ottawa.

est en processus actuellement et s'effectue en collaboration avec le Chef Paul-Émile . Une membre de la communauté atikamekw a été nommée pour siéger au conseil d'administration du CISSS, en tant qu'administratrice indépendante.

La formation offerte à l'ensemble des employés du CISSS comprend trois volets. Le premier volet est offert depuis octobre 2020. En date du 1er octobre, plus de 12 000 employés ont suivi cette conférence de sensibilisation aux réalités autochtones. Le 2e volet est offert depuis le 21 juin dernier. En date du 1er octobre, plus de 5 000 employés ont suivi cette formation, d'une durée de quatre heures. Le 3e volet, en mode ateliers, sera offert plus tard cet automne. La formation obligatoire est d'une durée totale de 11 heures. Les nouveaux employés suivent cette formation dès leur embauche.

Autres mesures et collaboration

Depuis quelques mois, la collaboration entre les membres de la communauté et les équipes du CISSS est présente, à différents niveaux, notamment, les équipes de dépistage et de vaccination du CISSS ont prêté main-forte aux équipes du Centre de santé Masko-Siwin à Manawan dans le contexte de la COVID-19. Récemment, une équipe de médecins et d'intervenants du CISSS sont allés à la rencontre des équipes de santé à Manawan, pour échanger, apprendre à se connaître et à travailler ensemble.

« Je suis confiante qu'en maintenant le dialogue ouvert comme il l'est actuellement, en demeurant actifs dans les améliorations à apporter et en favorisant plusieurs initiatives de collaboration et de mises en commun, nous obtiendrons de beaux résultats, au bénéfice de la communauté. Les mains sont tendues et nous continuerons de marcher dans la même direction », tient à souligner madame Maryse Poupart, PDG du CISSS de Lanaudière.

« Nous sommes résolument engagés à travailler en étroite collaboration avec la Direction du CISSS de Lanaudière. Le chemin parcouru jusqu'à maintenant nous démontre qu'ensemble, nous travaillons à mettre en place des solutions durables pour le bénéfice des membres de la communauté, notamment en regard de l'accès aux services », a tenu à souligner monsieur Paul-Émile Ottawa, Chef du conseil des Atikamekw de Manawan.

