La Direction du CISSS de Lanaudière accueille positivement le rapport de la coroner, en lien avec le décès de Mme Joyce Echaquan

JOLIETTE, QC, le 5 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La Direction du CISSS de Lanaudière accueille positivement le rapport présenté par la coroner, Mme Géhane Kamel, en lien avec les circonstances entourant le décès de Mme Joyce Echaquan. En effet, le CISSS de Lanaudière confirme que les recommandations qui le concernent sont reçues avec ouverture.

« J'ai pris connaissance du rapport de Mme Kamel et je peux vous confirmer que les recommandations qui concernent notre organisation sont en cohésion avec les améliorations et les changements que nous déployons depuis quelques mois déjà. Lors de mon témoignage aux audiences publiques, le 2 juin dernier, j'ai pris un engagement ferme, envers la famille de Mme Echaquan et les membres de la communauté atikamekw de Manawan, de poursuivre le travail d'amélioration amorcé et de nous assurer de mettre en place les mesures nécessaires afin d'améliorer les soins et les services dispensés dans notre organisation, » a déclaré Mme Maryse Poupart, présidente-directrice générale du CISSS de Lanaudière.

« À la lecture du rapport de la coroner, j'ai pu constater que nous étions sur la bonne voie. Bien entendu, le travail n'est pas achevé, mais je suis persuadée que grâce à la collaboration des équipes du CISSS et de la communauté atikamekw de la région, nous saurons répondre aux attentes », a conclu Mme Poupart.

La Direction du CISSS de Lanaudière effectuera, dans les jours à venir, une mise à jour de l'avancement des mesures de sécurisation culturelle déployées depuis février 2021.

SOURCE Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière

