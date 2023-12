Le Century Club rend hommage à la solidité et à la durabilité des conduites d'eau potable en fonte

BIRMINGHAM, Alabama, 6 décembre 2023 /CNW/ -- La Ductile Iron Pipe Research Association (DIPRA) accueille la ville canadienne d'Amherst, en Nouvelle-Écosse, au sein du Century Club, qui célèbre la force et la résilience des conduites d'eau en fonte.

Sam Ghosn, directeur régional, DIPRA (au centre), présente le certificat d’adhésion au Century Club à (de gauche à droite) Jason Mcburnie, contremaître des travaux publics, ville d’Amherst, Aaron Bourgeois, directeur des Opérations, ville d’Amherst, Martin Phinney, ingénieur des ventes, McWane Canada, et Paul Hawkes, ville d’Amherst. (PRNewsfoto/Ductile Iron Pipe Research Association (DIPRA))

« Nous sommes très heureux d'accueillir la ville d'Amherst au Century Club, a déclaré le président de DIPRA, David Cole. Les conduites en fonte constituent une base solide et résiliente pour les réseaux d'eau potable dans de nombreuses municipalités du Canada et des États-Unis depuis plus de 100 ans. La fonte ductile est le descendant de la fonte, et les entreprises membres de la DIPRA innovent fièrement pour rendre leurs produits plus forts, plus résilients et plus durables afin que nos collectivités puissent être assurées d'une eau potable propre et salubre pour les générations à venir. »

Amherst possède plus de 12 milles de tuyaux en fonte qui ont été installés en 1906 et qui sont toujours en service aujourd'hui, fournissant de l'eau potable propre et salubre. La ville utilise de la fonte ductile lorsqu'il faut remplacer des tuyaux de fonte vieillissants.

« Les tuyaux en fonte et en fonte ductile sont durables, extrêmement solides et peuvent facilement rester en service pendant 100 ans ou plus, a déclaré Aaron Bourgeois, directeur des Opérations d'Amherst. Ils sont également capables de résister à des pressions d'eau élevées sans fuite ni éclatement. »

Le Cast Iron Pipe Century Club a été créé en 1947 pour reconnaître publiquement les services d'aqueduc dotés de conduites principales en fonte qui offrent des services depuis 100 ans ou plus. Plus de 550 services d'eau aux États-Unis et 34 au Canada sont membres du Century Club de la DIPRA. Bon nombre de ces services publics utilisent encore au moins une partie des tuyaux en fonte installés sous terre il y a plus de 100 ans. La DIPRA parraine également le Sesquicentennial Club, dont 25 entreprises de services publics aux États-Unis et quatre au Canada sont reconnues pour leurs tuyaux en fonte en service depuis plus de 150 ans.

À propos de la DIPRA

Fondée en 1915, la Ductile Iron Pipe Research Association (DIPRA) agit à titre de ressource et de conseiller technique au sein de l'industrie de l'eau. La DIPRA assure également une représentation au sein de comités de normalisation, en plus de réaliser des recherches techniques sur une variété de sujets axés sur les applications. Bien que les entreprises membres de DIPRA portent différents noms et sont situées à différents endroits, elles ont en commun l'engagement de produire et de livrer les meilleurs matériaux pour les canalisations d'eau et d'eaux usées au monde, l'engagement pris par la Ductile Iron Pipe Research Association, au meilleur prix possible pour les acheteurs.

