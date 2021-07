La diaspora iranienne organise un événement historique en ligne à l'appui de la démocratie et de la justice en Iran

À la suite du succès de l'événement de l'an dernier qui a accueilli des millions de téléspectateurs provenant de 177 pays sur cinq continents, l'événement de cette année sera diffusé en direct dans le cadre d'un sommet prolongé de trois jours. Dans ce contexte, les Iraniens et les partisans de la résistance de 50 000 endroits répartis dans 105 pays et dans tout l'Iran se joindront aux membres de l'Organisation des Moudjahidines du Peuple iranien (OMPI) au camp de réfugiés Ashraf 3.

En même temps, des milliers d'Iraniens se réuniront à la Porte de Brandebourg à Berlin et tiendront des assemblées dans 16 capitoles et grandes villes du monde, dont Paris, Washington, Londres, Amsterdam, Stockholm, Oslo, Vienne, Rome, Budapest et Genève.

Le sommet réunira 1 029 dignitaires politiques et plus de 250 législateurs d'Europe, du Canada, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, ainsi que 30 membres du Congrès des États-Unis, 11 premiers ministres et présidents, 70 anciens ministres d'Europe et du Moyen-Orient et 30 hauts fonctionnaires américains.

Les participants et les conférenciers s'uniront pour réclamer l'égalité, la justice et le respect des droits de la personne en Iran. Il est également prévu ce que certains d'entre eux réclament publiquement la poursuite des chefs du régime des mollahs, Ali Khamenei et Ebrahim Raisi. Ce dernier a été récemment nommé à la suite d'une élection controversée en Iran.

« Le fait de nommer un tueur responsable de crimes contre l'humanité au poste de président démontre bien que le régime agit en désespoir de cause [et cela] annonce le renversement du régime théocratique actuellement au pouvoir. Ebrahim Raisi doit être jugé devant un tribunal international », a déclaré la présidente élue du CNRI, Maryam Rajavi, en réponse aux résultats de l'élection.

L'événement en direct commencera à 9 h (HAE) et sera gratuit et accessible en ligne à travers le monde sur les sites suivants :

Twitter : @Iran_policy, @NCRIArabic, @hambastegi_meli

Facebook : @IranNCR, @NCRIArabic, @HambastegiMeliIranian

À propos du Sommet mondial pour un Iran libre 2021

Le Sommet mondial pour un Iran libre est un événement annuel organisé par Iran Freedom, un réseau mondial composé d'expatriés iraniens, de défenseurs des droits de la personne et de plus de 300 organisations alliées qui appuient la liberté, l'égalité et les droits de la personne en Iran. Pour en savoir plus, consultez le site https://iranfreedom.org/en/freeiran.

Personne-ressource :

Sarah Rahimi

Tél. : +1 (571) 281-7167

Iran Freedom

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1559919/Maryam_Rajavi_2.jpg

SOURCE Free Iran World Summit

Liens connexes

http://www.iranfreedom.org