OTTAWA, TERRITOIRE ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 20 nov. 2023 /CNW/ - Les 15 et 16 novembre 2023, l'honorable Patty Hajdu, ministre fédérale des Services aux Autochtones, et l'honorable Arlene Dunn, ministre des Affaires autochtones du Nouveau-Brunswick, ont convoqué ensemble à Ottawa la deuxième réunion entre les dirigeants de l'Assemblée des Premières Nations (APN), de l'Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) et du Ralliement national des Métis (RNM), ainsi que des ministres provinciaux et territoriaux responsables des Affaires autochtones.1.

Cette réunion fait suite à celle qui a eu lieu en février dernier, au cours de laquelle les dirigeants et les ministres présents ont exprimé leur intérêt pour la tenue de réunions plus régulières afin de faire avancer l'important travail de réconciliation.

Au cours de cette deuxième réunion, les dirigeants et les ministres ont exprimé leur intérêt à travailler en collaboration à l'élaboration de mesures concrètes visant à combler les écarts socioéconomiques et à améliorer le bien-être des Premières Nations, des Inuit et des Métis. Lors de la première journée de cet événement de deux jours, les dirigeants et les ministres ont discuté des principaux éléments à prendre en compte pour officialiser ces réunions en tant que table permanente autochtonie-fédérale-provinciale-territoriale. Les dirigeants de l'APN, de l'ITK et du RNM ont également fait des présentations sur leurs organisations et sur le rôle important qu'ils jouent en tant que représentants des peuples autochtones au Canada.

La deuxième journée a été principalement consacrée à la réconciliation économique et la réunion comportait un groupe de discussion réunissant Geordie Hungerford, président-directeur général du Conseil de gestion financière des Premières Nations, Steven Morse, président-directeur général du Fonds de développement Métis Voyageur, Jenn Harper, fondatrice de Cheekbone Beauty, et Clint Davis, président-directeur général de North35. La discussion a été animée par Victoria LaBillois, vice-présidente du Conseil national de développement économique des Autochtones. Les panélistes ont fait part de leur expérience en tant que leaders dans ce domaine, ainsi que de leur point de vue sur les obstacles auxquels sont confrontés les entrepreneurs et les communautés autochtones et les éléments fondamentaux nécessaires pour faire progresser la réconciliation économique avec les peuples autochtones. Les conversations entre dirigeants et ministres qui ont suivi la table ronde ont permis de cerner un certain nombre de points essentiels à l'égalité économique et à la prospérité des peuples autochtones, notamment les infrastructures, l'accès au capital financier et humain, l'éducation et la formation professionnelle, la connectivité, les politiques d'approvisionnement, le tourisme autochtone et les effets des changements climatiques sur les entreprises et les économies autochtones.

1 Le premier ministre des Territoires du Nord-Ouest n'a pas pu y participer en raison des élections territoriales.

