La deuxième édition du congrès international Woodrise s'ouvre aujourd'hui à Québec

QUÉBEC, le 30 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Du 30 septembre au 4 octobre 2019, FPInnovations (Canada) et l'Institut technologique FCBA (France) sont heureuses d'accueillir dans la ville de Québec le congrès Woodrise 2019, dédié à la construction de bâtiments en bois de moyenne et grande hauteur. La conférence réunit près de 1000 participants et exposants provenant d'une vingtaine de pays, venus partager les plus récents développements et découvrir dernières avancées en matière de construction en bois à l'échelle mondiale.

Le coup d'envoi a été donné par l'allocution d'ouverture du maître de cérémonie, Jean-François Lépine, qui a fait sa renommée comme journaliste et correspondant international avant de devenir directeur des représentations du Québec en Chine. Le lancement s'est fait en présence de Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (Québec), Doug Donaldson, ministre des Forêts, de l'Exploitation des Terres et des Ressources et du Développement rural (Colombie-Britannique), Christyne Tremblay, sous-ministre, Ressources naturelles Canada, Stéphane Renou, président et chef de la direction de FPInnovations, Christophe Mathieu, directeur général de l'Institut technologique FCBA, ainsi que de nombreux partenaires, membres de l'industrie et délégués internationaux.

Sous le thème Bâtir nos villes pour les générations futures, la conférence Woodrise 2019 vise principalement à positionner le bois comme matériau de construction allié de la réduction de l'empreinte environnementale urbaine grâce aux phénomènes de séquestration de carbone et de substitution des matériaux haut carbone et à stimuler la création d'alliances et de collaborations internationales essentielles à la contribution du bois partout dans le monde à la lutte aux changements climatiques. La première édition de Woodrise s'était tenue en 2017 à Bordeaux (France).

« FPInnovations est fière d'être partie prenante d'un événement de l'envergure de Woodrise 2019 qui réunit des acteurs internationaux venus partager leur science et mettre en commun leurs connaissances pour faire la promotion du bois dans la construction et dans l'environnement bâti de demain. Woodrise 2019 fait la démonstration de l'intérêt et de l'urgence, à l'échelle planétaire, pour des changements majeurs dans notre façon de penser notre action sur l'environnement, et ce, dans un objectif clair de réduire l'empreinte environnementale du secteur de la construction tout en offrant un milieu de vie optimal aux générations futures. »

Stéphane Renou, président et chef de la direction, FPInnovations

« L'institut Technologique FCBA est très honoré de l'accueil à Québec de cette seconde édition de Woodrise, après que nous ayons contribué au succès de la première édition à Bordeaux, en 2017. L'innovation dans le secteur de la construction en bois est toujours une priorité pour ce secteur en pleine croissance et nous sommes honorés de pouvoir y contribuer activement avec nos partenaires internationaux. Je suis personnellement ravi de constater que la dynamique Woodrise s'amplifie grâce à FPInnovations, qui porte avec grande efficacité cette seconde édition. Longue vie à WoodRise !

Christophe Mathieu, directeur général, Institut technologique FCBA

FPInnovations est un organisme sans but lucratif, chef de file mondial qui se spécialise dans la création de solutions scientifiques pour soutenir la compétitivité du secteur forestier canadien à l'échelle internationale et qui répond aux besoins prioritaires de ses membres industriels et de ses partenaires gouvernementaux. Il bénéficie d'un positionnement idéal pour faire de la recherche, innover et livrer des solutions d'avant-garde qui touchent à tous les éléments de la chaîne de valeur du secteur, des opérations forestières aux produits de consommation et industriels. FPInnovations a des laboratoires de recherche à Québec, à Montréal et à Vancouver ainsi que des bureaux de transfert de technologie à travers le pays. Pour plus d'information sur FPInnovations, visitez le www.fpinnovations.ca.

Centre Technique Industriel, FCBA a pour mission de promouvoir le progrès technique, de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans la filière stratégique forêt bois. Son champ d'action couvre l'ensemble de la filière stratégique nationale forêt-bois des secteurs : sylviculture, pâte à papier, exploitation forestière, scierie, charpente, menuiserie, structure, panneaux dérivés du bois, ameublement, emballages et produits divers. Il travaille également avec divers fournisseurs de ces secteurs. Ses 350 experts situés à Champs-sur-Marne (au sein du cluster ville durable), Bordeaux, Grenoble, Cestas, Charrey-sur-Saône, Nantes et Limoges assurent avec leurs 25 000 m² de laboratoires les missions de recherche, innovation, essais, certification, consultance, formation et normalisation. Il est l'un des trois plus grands Centres de Technologie au monde du secteur forêt-bois. Ses deux valeurs sont l'excellence scientifique et les relations humaines.

