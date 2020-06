La désobéissance civile à la porte des bars

CHÂTEAUGUAY, QC, le 8 juin 2020 /CNW Telbec/ - La Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec a informé le gouvernement du Québec lundi soir que malheureusement s'il maintient le refus d'ouvrir les bars en même temps que les restaurants, ceci pourrait pousser plusieurs tenanciers à la désobéissance civile. Bien que la CPBBTQ n'approuve pas ce comportement, nous devons quand même souligner que la vocation première de notre industrie est de vendre des boissons alcoolisées et donner le droit au secteur de la restauration de vendre ces dites boissons sans consommer un repas est très offensant.

Si les autorités continuent d'utiliser de faux arguments pour justifier leur position comme le Dr Arruda, qui prétend que consommer de l'alcool avec un repas dans un restaurant n'est pas la même chose que de consommer de l'alcool sans repas, alors que son propre gouvernement vient de modifier la législation afin de permettre de consommer des boissons alcoolisées sans repas dans les restaurants au même titre que les bars, est tout à fait inacceptable.

De plus, prétendre que les gens sont toujours debout dans un bar pour consommer de l'alcool est tout à fait loufoque. Pour la majorité des établissements, les gens consomment aux tables. De plus, on peut facilement contrôler le nombre de personnes au bar et l'on peut même fermer l'accès au dit-bar, afin de s'assurer que les clients consomment de l'alcool assis à une table. Sans compter que l'on peut contrôler l'accès à l'établissement comme c'est le cas dans d'autres industries (magasin à grande surface).

Les tenanciers de bars sont aussi responsables que ceux des autres industries pour faire appliquer les normes sanitaires exigées par le gouvernement. Beaucoup de tenanciers sont à bout de souffle financièrement et n'acceptent pas les faux arguments de l'État quand ils constatent que les bars au Nouveau-Brunswick sont déjà ouverts et que l'Ontario permettra aux restaurants et aux bars de certaines régions d'ouvrir le 12 juin prochain.

Le favoritisme du gouvernement en faveur de la restauration est révoltant pour notre industrie.

SOURCE Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec

Renseignements: Renaud Poulin, PDG, CPBBT du Québec, Bur; (450) 692-8443 / Cellulaire; (514) 928-4757