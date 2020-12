La dernière enquête mondiale de l'ISAPS révèle une augmentation continue de la chirurgie esthétique dans le monde

Le nombre total d'interventions chirurgicales et non chirurgicales a augmenté de 7,4 % en 2019

HANOVER, N.H., 8 décembre 2020 /CNW/ - L'International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) a publié aujourd'hui les résultats de son enquête mondiale annuelle sur les procédures esthétiques/cosmétiques, montrant une augmentation de 7,4 % des interventions esthétiques réalisées en 2019.

Points saillants

L'augmentation de 7,4 % est plus élevée qu'en 2018 (5,6 %). Les interventions chirurgicales et non chirurgicales ont augmenté en 2019 (7,1 % et 7,6 %, respectivement) comparativement à une augmentation des interventions non chirurgicales seulement en 2018.

Malgré une diminution de 3,6 % du nombre d'interventions au cours de la dernière année, l'augmentation mammaire demeure l'intervention chirurgicale esthétique la plus courante, représentant 15,8 % de toutes les interventions. Les cinq interventions chirurgicales les plus populaires sont l'augmentation mammaire, la liposuccion, la chirurgie des paupières, l'abdominoplastie et la rhinoplastie. Les cinq principales interventions non chirurgicales sont également demeurées les mêmes, soit le traitement à la toxine botulinique et à l'acide hyaluronique, l'épilation, la réduction non chirurgicale de la graisse et le photorajeunissement.

La diminution des interventions d'augmentation mammaire est notable, surtout si l'on tient compte de l'augmentation de 20,6 % au cours des cinq dernières années. Cela peut être lié à des problèmes entourant le lymphome anaplasique à grandes cellules. La chirurgie pour enlever des implants a augmenté de 10,7 % en 2019.

Les chirurgies plastiques de la face et du cou ont augmenté de 13,5 %, comparativement à une diminution de 14,7 % l'année précédente. La chirurgie des paupières a gagné en popularité chez les hommes.

La chirurgie des fesses a connu la croissance la plus élevée pour toutes les interventions chirurgicales. Les interventions d'augmentation fessière ont crû de 38,4 % en 2019 et de 65,9 % depuis 2015, et le redrapage fessier, de 25,5 % en 2019 et de 77,6 % depuis 2015. De plus, la labiaplastie a augmenté de 24,1 % en 2019 et de 73,3 % depuis 2015.

L'utilisation de produits injectables pour des interventions non chirurgicales a augmenté de 8,6 %. Bien que la toxine botulinique demeure la plus utilisée, l'augmentation la plus élevée en pourcentage est observée pour l'hydroxyapatite de calcium, en hausse de 64,9 % en 2019. L'utilisation d'acide hyaluronique continue également d'augmenter, en hausse de 15,7 % depuis 2018.

Le traitement à l'acide polylactique et la micro-ablation ont également augmenté considérablement : 24,1 % et 34,2 % respectivement.

Les interventions chirurgicales les plus courantes chez les femmes demeurent l'augmentation mammaire, la liposuccion et la chirurgie des paupières. Chez les hommes, les trois principales interventions sont la gynécomastie, la chirurgie des paupières et la liposuccion.

Les interventions non chirurgicales les plus populaires chez les deux sexes sont les traitements à la toxine botulinique et à l'acide hyaluronique et l'épilation.

La plupart des interventions chirurgicales ont eu lieu chez des femmes âgées de 35 à 50 ans. La plupart des augmentations mammaires (53,9 %) et des rhinoplasties (64,5 %) ont eu lieu chez les 19 à 34 ans, tandis que les injections de toxine botulinique étaient les plus populaires chez les 35 à 50 ans (46,1 % du total). La rhinoplastie demeure l'intervention esthétique la plus courante chez les patients de 18 ans et moins.

Statistiques par pays

Aux États-Unis, on a observé une diminution de 8,7 % des interventions chirurgicales, mais encore une fois, on y a pratiqué la plupart des interventions à l'échelle mondiale (15,9 % du total), ainsi que 19,3 % de toutes les interventions non chirurgicales et 77,8 % des injections. Le Brésil a effectué le plus grand nombre d'interventions chirurgicales (13,1 % du total) et les interventions non chirurgicales y ont augmenté de 28 %.

Les dix principaux pays en 2019 étaient les États-Unis, le Brésil, le Japon, le Mexique, l'Italie, l'Allemagne, la Turquie, la France, l'Inde et la Russie.

On estime que les États-Unis et le Brésil comptent le plus grand nombre de chirurgiens plasticiens, avec plus de 25 % du total mondial. Les pays asiatiques suivent avec la Chine au troisième rang, le Japon au quatrième rang et la Corée du Sud, au cinquième rang.

Les interventions chirurgicales continuent d'être effectuées principalement dans les hôpitaux (47,9 % dans le monde), à l'exception des États-Unis où 62,7 % des interventions sont effectuées dans un bureau.

Les pays où la proportion de patients étrangers est la plus élevée demeurent semblables à l'an dernier : Thaïlande (33,2 %), Mexique (22,5 %) et Turquie (19,2 %).

Méthodologie de l'enquête

Un questionnaire a été envoyé à environ 25 000 chirurgiens plasticiens figurant dans la base de données de l'ISAPS. Le questionnaire portait sur le nombre d'interventions chirurgicales et non chirurgicales pratiquées en 2019, ainsi que sur certaines questions connexes liées au tourisme à des fins médicales. Les résultats ont été compilés, totalisés et analysés par Industry Insights, une entreprise de recherche indépendante établie à Columbus, Ohio. L'ISAPS est le seul organisme à recueillir ce type de données esthétiques chaque année à l'échelle mondiale. Pour obtenir un exemplaire des résultats complets, veuillez consulter le site https://www.isaps.org/medical-professionals/isaps-global-statistics/.

À propos de l'ISAPS - L'International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) est le principal organisme professionnel au monde pour les chirurgiens plasticiens esthétiques accrédités. Fondée en 1970, l'ISAPS offre un forum ouvert pour l'échange de connaissances esthétiques en chirurgie plastique dans le monde entier. L'ISAPS offre à ses membres une formation à jour et un perfectionnement continu et parraine et approuve des réunions scientifiques dans le monde entier. Aujourd'hui, l'ISAPS compte parmi ses membres les chirurgiens esthétiques et reconstructifs les plus respectés au monde provenant de 110 pays.

